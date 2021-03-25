Gümrük kaçağı akıllı telefonları kargodan alırken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gümrük kaçağı akıllı telefonları kargodan alırken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gümrük kaçağı akıllı telefonları kargodan alırken yakalandı

İnegöl'de gümrük kaçağı 18 adet akıllı telefon ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İnegöl'de gümrük kaçağı 18 adet akıllı telefon ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ramazan B. isimli şahsın gümrük kaçağı cep telefonları getirip satışa sunacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler şahsı takibe aldı. Şahıs bir kargo firmasından ürünleri aldıktan sonra ekipler tarafından gözaltına alındı. Gelen paket içerisinde 18 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ve 200 adet şarj aleti geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında Kaçakçılık Kanununa göre işlem yapıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Erkan Kandemir Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç Cemal Can Canseven
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Caner Erkin Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gümrük kaçağı akıllı telefonları kargodan alırken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 14:49:26. #1.16#
title