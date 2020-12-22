Gümrük kaçağı 40 cep telefonu yakalandı
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Gümrük kaçağı 40 cep telefonu yakalandı

22.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:01
Gümrük kaçağı 40 cep telefonu yakalandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bir tır ve dorsesinde yapılan aramada, 40 adet gümrük kaçağı telefon ile bu telefonlara ait 35 adet aksesuar ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bir tır ve dorsesinde yapılan aramada, 40 adet gümrük kaçağı telefon ile bu telefonlara ait 35 adet aksesuar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elbeyli ilçesinde A.T.isimli şahsın kullandığı tır ve dorsesinde yaptığı aramada, piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan çeşitli markalarda gümrük kaçağı 40 adet cep telefonu ve bu telefonlara ait 35 adet aksesuar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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