Gümrük kaçağı 40 cep telefonu ile sigara ele geçirildi
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Gümrük kaçağı 40 cep telefonu ile sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 3 bin 150 paket sigara ile 40 cep telefonu ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

25.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:08
Gümrük kaçağı 40 cep telefonu ile sigara ele geçirildi

'da gümrük kaçağı 3 bin 150 paket sigara ile 40 cep telefonu ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa- Mardin kara yolunda yaptığı kontrollerde şüphe üzerine iki kamyonu durdurdu.

Polis, araçlarda yaptığı aramada, gizli bölmelere saklanmış gümrük kaçağı 3 bin 150 paket sigara ile 40 cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Gümrük kaçağı 40 cep telefonu ile sigara ele geçirildi
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