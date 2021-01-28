Gümrük kaçağı 2 bin 850 paket sigarayı 'Tiryaki' buldu
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Gümrük kaçağı 2 bin 850 paket sigarayı 'Tiryaki' buldu

28.01.2021 09:26 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:30
Gümrük kaçağı 2 bin 850 paket sigarayı 'Tiryaki' buldu

ADANA'da polisin bir yolcu otobüsünde özel eğitimli köpek 'Tiryaki' ile yapılan aramada, karton kutularda 2 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındıİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın...

ADANA'da polisin bir yolcu otobüsünde özel eğitimli köpek 'Tiryaki' ile yapılan aramada, karton kutularda 2 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, İncirlik uygulama noktasında şüpheli araçları durdurarak denetim yaptı. Durdurulan bir yolcu otobüsünde, özel eğitimli köpek 'Tiryaki' ile arama yapıldı. Tiryaki, bagajdaki karton kutulara tepki verdi. Yapılan detaylı aramada, 2 bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Gümrük kaçağı 2 bin 850 paket sigarayı 'Tiryaki' buldu
Gümrük kaçağı 2 bin 850 paket sigarayı 'Tiryaki' buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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