Gümrük kaçağı 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi - Haberler
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Gümrük kaçağı 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gümrük kaçağı 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, 1 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı. - NİĞDE

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