Gümrük Muhafaza ekiplerinden İstanbul'da sigara operasyonu - Haberler
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Gümrük Muhafaza ekiplerinden İstanbul'da sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Gümrük Muhafaza ekiplerinden İstanbul'da sigara operasyonu 1 milyon lira değerinde tütün mamulü ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul'da sigara kaçakçılığına karıştığı tespit edilen 9 depo ve 4 iş yerinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda, 1 milyon...

- Gümrük Muhafaza ekiplerinden İstanbul'da sigara operasyonu

1 milyon lira değerinde tütün mamulü ele geçirildi

İSTANBUL - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul'da sigara kaçakçılığına karıştığı tespit edilen 9 depo ve 4 iş yerinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda, 1 milyon lira değerinde 23 bin 545 adet tütün mamulü ile 73,6 kilogram tütün ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Şubesi ve İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, İstanbul'da bulunan bazı iş hanları ve depolar takip edildi. Yapılan gözlemlerde kaçak ürünlerin söz konusu iş yerlerinde yüklü miktarda tutulmadığı, yakınlardaki depolarda bulundurulduğu saptandı. Bunun üzerine operasyonun kapsamı genişletilerek tespit edilen 13 adrese aynı anda operasyon yapıldı.

Operasyonda, aranacak adreslerdeki bazı kapıların kilitli olması nedeniyle kapılar, çilingir yardımıyla açıldı. Şüpheli adreslerde yapılan aramalarda toplam değeri 1 milyon lira olan; teminine dair herhangi bir belge ve TAPDK bandrolü olmayan 4 bin 411 adet puro, 13 bin 580 adet sigarillo, 3 bin 481 paket sigara, 380 paket e-sigara tütünü, bin 308 paket sigara kağıdı, 277 paket sigara filtresi, 108 adet elektronik sigara, 18,6 kilogram tütün, 55 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirilen kaçak eşyaya ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Gümrük Muhafaza ekiplerinden İstanbul'da sigara operasyonu

Gümrük Muhafaza ekiplerinden İstanbul'da sigara operasyonu

Gümrük Muhafaza ekiplerinden İstanbul'da sigara operasyonu

Gümrük Muhafaza ekiplerinden İstanbul'da sigara operasyonu

Gümrük Muhafaza ekiplerinden İstanbul'da sigara operasyonu

Gümrük Muhafaza ekiplerinden İstanbul'da sigara operasyonu

Gümrük Muhafaza ekiplerinden İstanbul'da sigara operasyonu

Gümrük Muhafaza ekiplerinden İstanbul'da sigara operasyonu
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