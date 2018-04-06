Gümeli'de Okuma Yazma Seferberliği Çalışmaları

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Gümeli beldesinde okuma yazma seferberliği kapsamında muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Gümeli Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında Gümeli mahallelerinde kurslar açmayı planladıklarını söyledi.

Seferberlik ile okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlara ulaşmayı hedeflendiklerini ifade eden Çevik, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye çapında okur yazar seferberliği düzenlendi. Gümeli beldemizde okur yazar kursları açmak için muhtarlarımızı bilgilendirmek istedik. Muhtarlarımızdan bu konuyla ilgili desteklerini bekliyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam ve belediye meclis üyeleri katıldı.