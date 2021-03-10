Gumbel Group'tan çatısına GES kurmak isteyenlere tek tıkla maliyet ve tasarruf hesabı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gumbel Group'tan çatısına GES kurmak isteyenlere tek tıkla maliyet ve tasarruf hesabı

10.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:55
Gumbel Group'tan çatısına GES kurmak isteyenlere tek tıkla maliyet ve tasarruf hesabı

Gumbel Group, çatısına güneş panel sistemi kurmak isteyenlere internet üzerinden "ElseRoof Simülatör" ile maliyet ve tasarruf hesabı çıkarabiliyor.

Gumbel Group, çatısına güneş panel sistemi kurmak isteyenlere internet üzerinden "ElseRoof Simülatör" ile maliyet ve tasarruf hesabı çıkarabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gumbel Group markalarından ElseRoof'un tüketicilere sunduğu simülatör kolaylığından faydalanmak için Google üzerinden giriş yaparak, adres bilgileriyle kurulum yapılacak alanın belirlenmesi ve simülatör yardımıyla işaretlenmesi gerekiyor.

Kurulum yapılacak adresin ev veya iş yeri olup olmadığının seçilmesi, aylık ortalama elektrik faturası bilgilerinin ve en çok tüketim yapılan zaman diliminin girilmesiyle ihtiyacı karşılayacak güç gereksinimi, maliyeti ve yıllık bazda tasarruf oranı tek tıkla hesaplanabiliyor.

Simülatörle birlikte karbondioksit salımı, denk geldiği ağaç sayısı ve benzeri çevresel etkiler de teklif isteyenlerle paylaşılıyor.

Elektrik tüketim giderlerini azaltmak isteyen müstakil evler, siteler, alışveriş merkezleri, sanayi tesislerindeki geniş çatı alanları güneş enerjisi santrali (GES) olarak kullanılabiliyor ve bu yapılarda elektrik üretimi devam ettiği sürece, çatı GES'ler tasarruf ettiriyor.

Öte yandan, güneşten elektrik üreterek hanelerde kullanabilmek için yasal sınır 10 kilovat seviyesinde bulunuyor. Böyle bir güneş enerjisi santrali kurabilmek için kilovat başına 750 dolar maliyet ve paneller için ortalama 5 metrekare alan gerekiyor.

Alışveriş merkezleri ile sanayi tesisleri gibi megavat ölçeğinde tüketimi olan mekanlarda ise kilovat başına 450-470 dolar maliyetle GES kurulumu yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Alişan Birol Güven Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gumbel Group'tan çatısına GES kurmak isteyenlere tek tıkla maliyet ve tasarruf hesabı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 10:58:33. #1.14#
title