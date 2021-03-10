Gumbel Group'tan çatısına GES kurmak isteyenlere tek tıkla maliyet ve tasarruf hesabı

Gumbel Group, çatısına güneş panel sistemi kurmak isteyenlere internet üzerinden "ElseRoof Simülatör" ile maliyet ve tasarruf hesabı çıkarabiliyor.

Gumbel Group, çatısına güneş panel sistemi kurmak isteyenlere internet üzerinden "ElseRoof Simülatör" ile maliyet ve tasarruf hesabı çıkarabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gumbel Group markalarından ElseRoof'un tüketicilere sunduğu simülatör kolaylığından faydalanmak için Google üzerinden giriş yaparak, adres bilgileriyle kurulum yapılacak alanın belirlenmesi ve simülatör yardımıyla işaretlenmesi gerekiyor.

Kurulum yapılacak adresin ev veya iş yeri olup olmadığının seçilmesi, aylık ortalama elektrik faturası bilgilerinin ve en çok tüketim yapılan zaman diliminin girilmesiyle ihtiyacı karşılayacak güç gereksinimi, maliyeti ve yıllık bazda tasarruf oranı tek tıkla hesaplanabiliyor.

Simülatörle birlikte karbondioksit salımı, denk geldiği ağaç sayısı ve benzeri çevresel etkiler de teklif isteyenlerle paylaşılıyor.

Elektrik tüketim giderlerini azaltmak isteyen müstakil evler, siteler, alışveriş merkezleri, sanayi tesislerindeki geniş çatı alanları güneş enerjisi santrali (GES) olarak kullanılabiliyor ve bu yapılarda elektrik üretimi devam ettiği sürece, çatı GES'ler tasarruf ettiriyor.

Öte yandan, güneşten elektrik üreterek hanelerde kullanabilmek için yasal sınır 10 kilovat seviyesinde bulunuyor. Böyle bir güneş enerjisi santrali kurabilmek için kilovat başına 750 dolar maliyet ve paneller için ortalama 5 metrekare alan gerekiyor.

Alışveriş merkezleri ile sanayi tesisleri gibi megavat ölçeğinde tüketimi olan mekanlarda ise kilovat başına 450-470 dolar maliyetle GES kurulumu yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu