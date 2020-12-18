Gülyalı'da sıcak asfalt çalışması

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gülyalı ilçesinde sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin önemli ve sorunlu güzergahlarından Kestane-Ambarcılı grup yolundaki sıcak asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, toplam 8,5 kilometre uzunluğundaki güzergahın 6 mahalleye hizmet vereceğini belirtti.

Gülyalı ilçesinin önemli bir sorununu çözmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Bu güzergah Gülyalı ilçemizin en önemli yol ağlarından. Ayrılık, Mustafalı Kestane, Alibey, Ambarcılı ve Güneyköy mahallelerine hizmet verecek yolu sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Gülyalı ilçemiz hem devlet yatırımları hem de büyükşehir yatırımlarıyla ilimizin en gözde ilçelerinden birisi oldu. Ordu Giresun Havalimanı, Çikolata Park, Kano Yarış Parkuru gibi yatırımlar ilçenin kaderini değiştirecek."

Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe de güzergahın konforlu bir ulaşım ağına kavuşmasını sağlayan Güler'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli