Gülveren Deresi İçin Düğmeye Basıldı

Gülveren Deresi için düğmeye basıldı

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Polatlı'da şikayetlere konu olan Gülveren Deresinin ıslah çalışmaları hızla devam ediyor

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, 800 metrelik kısmı tamamlanan derenin ıslah çalışmaları ile yapımı tamamlanan Polatlı Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu

İlk etapta dereye dökülen atık suların (kanalizasyon bağlantılarının) kesilmesi ve kuşaklama kollektörü ile uzaklaştırılması gerçekleştirilecek

ANKARA - Çevreye yaydığı rahatsız edici kokunun yanı sırasivrisinek sorunu ve yağışlı havalarda da taşkına neden olan Polatlı'daki Gülveren Deresi için ıslah çalışmaları hızlandırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın talimatı ile başlatılan ıslah çalışmalarını, ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, yerinde inceledi.

Polatlı'da yaşayan vatandaşların şikayeti dikkate alındı

Polatlı İlçesinin su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Mayıs ayında muhtarlarla bir araya gelen Kınacı, toplantıda ilçede yaşayan vatandaşların gündeme getirdiği Gülveren Deresi'ndeki kirlilik için de harekete geçileceğini açıkladı.

Gülveren Deresi'ne giderek yerinde incelemelerde bulunan Kınacı,derenin yaydığı koku ve sivrisinek sorununun insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Islah çalışmaları yakın takipte

Gülveren Deresi'nin yerleşim alanı içerisinde bulunan, Tarım Borsası-Mevlana Caddesi arası ile Gençlik Caddesi-Yüksek Hızlı Tren Hattı arasındaki 5 bin 500 metre uzunluğundaki kısmında ıslah çalışmaları ile taş duvar örme işlemi ASKİ tarafından başlatıldı.

Islah çalışmalarında 800 metrelik kısmın tamamlandığını ve en geç Ocak ayında bitirilmesinin planlandığını belirten Kınacı, öncelikle dereye dökülen atık suların (kanalizasyon bağlantılarının) kesileceğini ve kuşaklama kollektörü ile uzaklaştırılacağını ifade etti.

Polatlı atıksu arıtma tesisi tamamlandı

2014 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Yatırımları Daire Başkanlığı tarafından ihale edilen Polatlı İlçesi sınırları içerisinde yer alan Atık Su Arıtma Tesisi de tamamlandı.

ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı, tamamlanan Atık Su Arıtma Tesisi'ni de gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Tesis, Polatlı ilçe merkezi ve civarında oluşan evsel nitelikli atık suları, Gülveren Deresi'ne deşarj edecek. Deşarj edilen su bölgede yaşayan çiftçiler tarafından tarımsal alanda kullanılacak. Bu sayede hem ülke ekonomisi kazanacak hem de ekolojik denge bozulmayacak.