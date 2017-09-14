Gülveren'de Kentsel Dönüşüm İhalesine Çıkılacak

Kepez Belediyesinin, Gülveren Mahallesi'nde 135 gecekondunun 30 yıla yakın süren tapu sorununu çözecek olan kentsel dönüşüm projesi için yapım ihalesine çıkacağı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediye Meclisinin, eylül ayı olağan toplantısında Bakanlar Kurulunca riskli alan ilan edilen Gülveren Mahallesi'ndeki bölgede hak sahipleriyle nihai sözleşme yapılması, kentsel dönüşüm projesinin yapım ihalesine çıkılması konuları görüşüldü.



Hak sahipleriyle sözleşme imzalanması konusu komisyona havale edilirken, kentsel dönüşüm gerçekleşen alanda arsa payı karşılığında, hasılat paylaşımı esasına göre kat karşılığı inşaat yaptırılması konusunda belediye başkanına ve encümene yetki verilmesi talebi oy birliği ile kabul edildi.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaptığı değerlendirmede, riskli alan ilan edilen bölgedeki 135 hak sahibi ile nihai sözleşme imzaladıktan sonra yapım ihalesine çıkılacağını söyledi.



İhale sürecinin bitmesinden sonra gecekonduların tahliye edilerek, kentsel dönüşüm kapsamında yeni konutların yapımına başlanacağını ifade eden Tütüncü, konutların inşasının 24 ayda bitirilmesinin ve hak sahiplerine tapularının tesliminin planlandığını kaydetti.