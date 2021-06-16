Gülveren'de hak sahipleri evlerine kavuştu
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Gülveren'de hak sahipleri evlerine kavuştu

Gülveren'de hak sahipleri evlerine kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kepez Belediyesi'nin Gülveren Mahallesi'nde gerçekleştirdiği Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerine verilecek olan konutların yapımı sözleşme tarihinden bir yıl önce tamamlanarak, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi ile hak sahiplerine teslim edildi.

Kepez Belediyesi'nin Gülveren Mahallesi'nde gerçekleştirdiği Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerine verilecek olan konutların yapımı sözleşme tarihinden bir yıl önce tamamlanarak, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi ile hak sahiplerine teslim edildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün 160 gecekondunun 40 yıla yakın yaşadığı mülkiyet sorununa çözüm üreten Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi, ışık hızıyla geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. 137 hak sahibine 317 dairenin verileceği Gülveren Kentsel Dönüşümü, planlanan tarihten 1 yıl önce tamamlanarak, Türkiye'nin en hızlı tamamlanan kentsel dönüşüm projesi oldu. 22 Nisan 2021 tarihinde dairelerin kura çekimi ile hak sahiplerine verilmesi planlanmış, Covid-19 tedbirleri sebebiyle zorunlu olarak, söz konusu kura çekimi ileri bir tarihe ertelenmişti. Hak Sahiplerinin büyük bir heyecanla beklediği kura çekilişi Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapıldı. 18. Noter Salim Sayar ve Başkatip Aysun Yaman huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi ile 137 hak sahibine verilecek 1+1,2+1 ve 3+1 şeklindeki 317 dairenin blok, kat ve daire numaraları belirlendi. Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi ile 40 yıla yakındır mülkiyet sorunu yaşayan hak sahipleri, belirlenen süreden 1 yıl önce konutlarını kendilerine teslim edilmesini sağlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin en hızlı tamamlanan kentsel dönüşümü

Türkiye'nin en hızlı biten kentsel dönüşüm projesi olan Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nin, inşaat yapım iş ihalesi, 'konut yapımı karşılığında arsa satış' modeli şeklinde kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilmişti. İhale Kepez Belediyesi'nin şeffaflık ilkesi gereği TV kanalları ile internet üzerinden canlı olarak yayınlanmış, ihaleyi 48 milyon 500 bin TL. teklifle Pınarlar İş Ortaklığı almıştı. 3 Şubat 2020'de başlayan projede, 14 bin metre kare konut alanı, 17 bin 147 metre kare ticaret alanı, 9 bin metre kare ilkokul alanı, 3 bin 500 metre kare kültürel tesis alanı, 6 bin 342 metre kare park alanı bulunuyor. Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nin, 16 Ocak 2020'de yapım ihalesi, 6 Nisan 2021'de konutların geçici kabulleri, 14 Nisan 2021'de yapı kullanım izinleri verilmişti. - ANTALYA

Gülveren'de hak sahipleri evlerine kavuştu
Gülveren'de hak sahipleri evlerine kavuştu
Gülveren'de hak sahipleri evlerine kavuştu
Gülveren'de hak sahipleri evlerine kavuştu
Gülveren'de hak sahipleri evlerine kavuştu
Gülveren'de hak sahipleri evlerine kavuştu
Gülveren'de hak sahipleri evlerine kavuştu
Gülveren'de hak sahipleri evlerine kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gülveren'de hak sahipleri evlerine kavuştu - Haberler Ekonomi
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