'Gülüş tasarımında öncelikle diş eti sağlığı ve estetiği sağlanmalı'

ANKARA'da, Dr. Hatice Kübra Köse, "Gülüş tasarımında öncelikle diş eti sağlığı ve estetiği sağlanmalı. Çünkü güzel bir gülümseme için 'pembe estetik' olarak da bilinen diş eti estetiği oldukça önemlidir.

ANKARA'da, Dr. Hatice Kübra Köse, "Gülüş tasarımında öncelikle diş eti sağlığı ve estetiği sağlanmalı. Çünkü güzel bir gülümseme için 'pembe estetik' olarak da bilinen diş eti estetiği oldukça önemlidir. Bu nedenle gülüş tasarımına, diş eti tedavisiyle ve seviyeleme işlemleriyle başlanır" dedi.

Güven Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünden Dr. Hatice Kübra Köse gülüş tasarımı hakkında bilgi verdi. Dr. Köse, gülüş tasarımının estetik açıdan kişiyi rahatsız eden diş, diş eti ve tüm destekleyici yapıların, kişinin istek ve gereksinimlerine uygun planlanması sonucunda doğal ve güzel bir görünümün elde edilmesi işlemi olduğunu belirtti. Köse, "Multidisipliner bir yaklaşımla hasta, ideal ve estetik bir görüntüye kavuşur. Gülüş tasarımı işlemlerine başlamadan önce hastanın ihtiyaç ve istekleri analiz edilir. Doğru bir analiz için dişlerin ölçüsü, ağız içinin ve dışının fotoğrafları, videoları alınır. Analiz sonucunda, hastanın diş, damak ve ağız yapısına en uygun yöntemler ve işlemler belirlenir. Tedavi sonrasında elde edilecek görüntüler; programlar ve hazırlanan geçici restorasyonlarla hastaya sunulur. Hasta ve hekimin ortak kararıyla gülüş tasarımı işlemlerine başlanır. Gülüş tasarımında öncelikle diş eti sağlığı ve estetiği sağlanmalıdır. Çünkü güzel bir gülümseme için 'pembe estetik' olarak da bilinen diş eti estetiği oldukça önemlidir. Bu nedenle gülüş tasarımına, diş eti tedavisiyle ve seviyeleme işlemleriyle başlanır. Hastada diş eksikliğinin olduğu durumlarda, implant ve gerekli olan diğer cerrahi tedaviler uygulanır. Yara iyileşmesinin ardından gerekli ise diş beyazlatma işlemi yapılır. Sonrasında ise hastanın estetik ve fiziksel ihtiyaçlarına göre estetik dolgu, lamine, kaplama, zirkonyum kaplama işlemlerinin birkaçı veya hepsi uygulanır" dedi.

'KİŞİYE ÖZEL BELİRLENİR'

Köse, gülüş tasarımında yapılan işlemlere ilişkin, "Her hastanın estetik algısı, ihtiyaçları ve yüz şekli farklıdır. Bu nedenle yapılacak işlemler kişiye özel belirlenir. Hastanın yüz hatları, cinsiyeti, yaşı, dudak yapısı, diş görünürlüğü, yüzün simetrisi, yüz yüksekliği ve beklentileri gibi kriterler göz önüne alınır. Çürük varsa dolgu veya kanal tedavisi, diş etleri için diş taşı temizliği veya daha ileri cerrahi işlemler uygulanır. Sonrasında ise hastaların estetik beklentilerine göre yöntemler belirlenir. Bu yöntemler; gingivektomi, diş beyazlatma, implant ve protez uygulamalarıyla diş eksikliklerinin giderilmesi, porselen lamineler, zirkonyum kaplamalar ve ortodontik tedavilerdir. Daha güzel gülümsemek isteyen herkes, gülüş tasarımı için adaydır. Gülüş tasarımı yaparken bazı kişilerde cerrahi işlem yapmak gerekebilir ve durum sürenin uzamasına sebep olabilir. Cerrahi işlem gerekmeyen durumlarda gülüş tasarımı işlemleri ortalama 10 gün içerisinde tamamlanır" diye konuştu.

'6 AYLIK PERİYODİK KONTROLLER İHMAL EDİLMEMELİ'

Köse, gülüş tasarımı yapılırken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin, "Öncelikle hasta, şikayetlerini ve istediği görüntüyü doktoruna doğru bir şekilde aktarmalıdır. Bu nedenle gülüş tasarımında hasta ve hekim arasında doğru iletişim kurulması oldukça nemlidir. Gülüş tasarımının tüm evrelerinde hastayı çok iyi dinlemek gereklidir. Hastanın, sağlık ve estetik açısından şikayetleri doğru analiz edilmelidir. Gülüş tasarımı sonrasında; rutin ağız bakım işlemlerine devam edilmeli ve 6 aylık periyodik kontroller ihmal edilmemelidir. Sağlıklı dişlerin ve diş etlerinin iyi bir gülümsemenin öncüsü olduğu ise unutulmamalıdır. Dijital gülüş tasarımı; dijital teknolojiler kullanılarak kişiye özel gülüş tasarımının oluşturulmasıdır. Dijital gülüş tasarımında, teknolojik yazılımlarla kişinin diş yapısı ve yüz oranları derinlemesine analiz edilir. Bu sayede hastanın diş yapısı, diş etleri, dudakları ve yüzü arasındaki en doğru uyum belirlenir. İşlemlerin birçoğu dijital ortamda yapıldığı için seans sayısı azalır. Bu durum, gülüş tasarımının daha kısa sürede tamamlanmasını sağlar. Çekilen fotoğraflar ve dijital ölçüler sonrasında final gülüş tasarımı, hastaya dijital ortamda sunulur ve hastanın onay vermesiyle birlikte işlemlere başlanır" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı