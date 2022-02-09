Gülüş Tasarımı Nedir?
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Wise TV'ye konuşan Megadentist Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dt. Hakan Atay, gülüş tasarımı hakkında merak edilenleri anlattı.
Wise TV'ye konuşan Megadentist Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
hekimlerinden Dt. Hakan Atay, gülüş tasarımı hakkında merak edilenleri anlattı.
Gülüş Tasarımının, hastaların yüz formu, burun ağız, dudak
pozisyonları ve çene ucu açısına bakarak yeni bir gülüş tarzına sahip olmasını
sağlayan bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Dt. Atay; "Bu tedavi bir takım
işidir ve birden fazla hekim koordineli bir şekilde çalışır. Bu çalışmanın
neticesinde hastanın yüzüne yeni bir ifade kazandırılır. Tabi ki dişlerin eğri
olması, diş eti kanaması vb. problemler gülüş tasarımının önünde bir engel gibi
gözükse de, ortodontistler, periodontistler, protezistler ve estetik cerrahları
ihtiyaca göre koordineli bir şekilde çalışarak hastayı istediği görünüme
kavuşturabilirler" dedi.