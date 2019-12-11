Gülüş tasarımı artık 15 dakika
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Gülüş tasarımı artık 15 dakika

Dt.Pertev Kökdemir, ''Ayrık ve çapraşık dişleriniz var ise gülümsemek ve dişlerinizi göstermek istemezsiniz. Bonding uygulaması sayesinde dişlerinize hiçbir zarar vermeden gülüşe kısa süre estetik bir gülüşe sahip olabilirsiniz.'' dedi.

11.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:15
Gülüş tasarımı artık 15 dakika

Bonding yaptırdıktan sonra da çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Dt. Kökdemir, "Kompozit rezin doğal diş kadar kuvvetli değildir. Tedavi sonrasında dişlerimize nazik davranmalı, sert cisimleri (fındık, fıstık gibi) dişimizle kırmamalı, tırnak yeme kalem ısırma gibi alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekmektedir. Bonding uygulanan dişlerin bakımı da doğal dişler ile aynıdır. Doğru fırçalama ve diş ipi kullanımı ile bondingli dişlerin temizliğini yapabilir ve uzun süre estetik bir gülüşe sahip olabilirsiniz" dedi.

Yaygın çürüklü dişlerde, fırlak dişlerde ve bruksizm denen kontrolsüz diş sıkma problemi olan hastalarda bonding uygulamasının önerilmediğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler
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