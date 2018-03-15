Gülümseten Emek" Projesiyle El İşi Bebek Yapacaklar

Ensar Vakfı'nın gençlik yapılanması olan Genç Ensar Hanımlar Komisyonu'nun başlattığı "Gülümseten Emek" projesiyle, gençler el emekleri ile yaptıkları bebekleri, Suriyeli mülteci kamplarındaki çocuklara gönderecek.

Ensar Vakfı Hanımlar Komisyonu Başkanı Ceyda Merdan, projenin, gençlerin sosyal uyumunu desteklemesi, gönüllülük bilinci aşılaması, Suriyeli mültecilerin uyum süreçlerini kolaylaştırması ve içinde bulundukları hassas dönemi çabuk atlatmalarını sağlaması bakımından birden fazla faydayı gözettiğini belirterek, " Türkiye genelinde 166 şubede hanımlar komisyonu kurmayı hedefliyoruz. "Gülümseten Emek" projesi ile ortaya çıkan ürünleri 23 Nisan'dan sonraki hafta Suriyeli sığınmacıların yaşadığı kamplara göndereceğiz." dedi.

Genç Ensar Kız Komisyonu Sorumlusu Sümeyye Soyal, görevine yaklaşık 5 ay önce başladığını ifade ederek, "Bugün toplanmamıza vesile olan projemizi yeni başlattık. Bildiğiniz üzere Suriye, binlerce yıllık geçmişe sahip olan bir ülkedir. Ancak şu anda tüm bu zenginlikleriyle değil, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır insani dramla gündeme geliyor. Bu savaşa ne kadar Suriye iç savaşı demiş de olsak, pek çok ülke doğrudan veya dolaylı olarak bu savaşa dahil oldu. Ulusal ve uluslararası mecralarda çözüme amaçlı çalışmalar yürütülse de belirsizlik devam ediyor." diye konuştu.

Soyal, şunları söyledi:



Bu savaşta yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve bunların büyük bir çoğunluğunun kadınlar ve çocuklar olduğunu vurgulayan Soyal, şunları söyledi:

"Tamamen burada sivillerden bahsediyoruz. Yaklaşık 7 milyon sivil insan, vatanlarını terk ederek başka ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır. Her ne kadar bu sorun ülkemizde ve dünyada siyasi-ekonomik açıdan ele alınmış olsa da toplumsal boyutlarıyla da ele alınmak zorundadır. Bu siviller sadece yeme ve içmeyle hayatını devam ettiremez. Biz de bu düşünceyle bu projeye kalkıştık. Bu noktada topluma büyük bir sorumluluk düşmektedir. Biz biliyoruz ki oradaki hiçbir çocuk bu savaştan mes'ul değildir. Bu çocuk hiçbir çocuğun sorumluluğunda değildir fakat en ağır sonuçlarını da bu çocuklar yaşamıştır."



Sümeyye Soyal, bu projeyle Suriyeli sığınmacı çocuklara oyuncakları götürerek onları önemsediklerini göstermeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Ensar Vakfı Beykoz Şube Başkan Yardımcısı Fatih Sağlam, verdikleri destek nedeniyle Beykoz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mamur'a teşekkür ederek, Osmanlı Devleti'nin son döneminde yetişen büyük hattatlarından Sami Efendi'nin, ta'lik hatla yazılmış "O işiten ve bilendir" anlamındaki levhasını hediye etti.