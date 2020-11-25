"Gülümseten Cuma" indirimleri herkesten önce Amazon Prime üyelerine açılacak
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"Gülümseten Cuma" indirimleri herkesten önce Amazon Prime üyelerine açılacak

25.11.2020 10:25 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:28

Amazon Prime üyeleri, 27 Kasım Cuma günü gerçekleşecek "Gülümseten Cuma" indirimlerine herkesten önce erişecek.

Amazon Prime üyeleri, 27 Kasım Cuma günü gerçekleşecek "Gülümseten Cuma" indirimlerine herkesten önce erişecek.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, Amazon Prime üyeleri Gülümseten Cuma indirimlerine 26 Kasım 12.00'dan itibaren erişebilecek.

Saat 12.00 itibarıyla sadece Amazon Prime üyelerine özel açılacak fırsatlarla Amazon Prime üyeleri elektronikten modaya, oyuncaktan evcil hayvan ürünlerine birçok kategoriden binlerce ürüne herkesten önce erişecek, yüzde 70'e varan indirimlerden yararlanacak.

30 günlük ücretsiz deneme süresinin ardından, www.amazon.com.tr/prime adresinden Amazon Prime'a aylık 7,90 TL karşılığında abone olunabiliyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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