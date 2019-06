Gülümser Bulut davasının üçüncü duruşması görüldü

Kaynak: DHA

İZMİR'in Konak ilçesinde, Gülümser Bulut'un, evindeki çekyatın içinde, battaniyeye sarılı halde ölü bulunması olayıyla ilgili açılan davanın üçüncü duruşması görüldü. Olayın meydana geldiği mahallede bakkal dükkanı işleten C.V., tanık olarak dinlendiği duruşmada, "Gülümser Bulut'un kızı Hatice Ayhan, anneme annesinin 2 gündür kayıp olduğunu söylemiş" dedi.Olay, 20 Ağustos 2018"de, İzmir 'in Konak ilçesinde Altıntaş Mahallesi 352 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Annesi Gülümser Bulut'tan bir süre haber almayan, birlikte oturdukları kızı Hatice Ayhan, iddiaya göre teyzesiyle birlikte hastanelere gidip annesini aradı. Cumartesi gecesi teyzesiyle birlikte eve gelen Hatice Ayhan, salondaki çekyatı açtı. Çekyatın içerisinden Gülümser Bulut'un battaniyeye sarılı cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde inceleme yaptı. Gülümser Bulut'un cansız bedeni, savcının ve polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu 'na gönderildi.'ANNEME KAYIP OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ'Olayla ilgili olarak İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklar Gülümser Bulut'un kızı Hatice Ayhan ile yeğeni Y.K. ve avukatları katıldı. Duruşmada Gülümser Bulut'un üst komşusu A.T. ile mahallede bakkal dükkanı işleten C.V. tanık olarak dinlendi.C.V., Bulut'un kızıyla yaşadığını ve kendisini en son olaydan 3 gün önce kızıyla beraber balkonda otururken gördüğünü belirterek, "Hatice Ayhan, cuma akşamı anneme, annesinin 2 gündür kayıp olduğunu söylemiş" dedi.Diğer tanık A.T. ise Gülümser Bulut'u en son 15 ya da 16 Ağustos 2018'de gördüğünü belirterek, "Hatice Ayhan'ı balkondan bağırırken gördüm. Çıkıp baktım ama önce ne olduğunu anlayamadım. Daha sonra 'Annemi öldürmüşler' dediğini anladım" diye konuştu.'1-2 GÜN KALIP DÖNERDİ'Bulut'un kızı, tutuksuz sanık Hatice Ayhan da, annesinin sürekli dergahlara gittiğini belirterek, "Eve gelmediği gün ben dergaha gitmiş olabileceğini düşündüm. Daha önce de gidip 1-2 gün kalıp dönerdi. Cep telefonu da sürekli kapalıydı" dedi.Mahkeme heyeti, sanık Hatice Ayhan'ın cezai ehliyetini etkileyecek bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının tespiti için Ege Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Servisi'ne sevk edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.- İzmir