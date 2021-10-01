Gülümseme gününde güldürdüler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gülümseme gününde güldürdüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gülümseme gününde güldürdüler

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler, '1 Ekim Dünya Gülümseme Günü' münasebetiyle Börekli Köyü İlkokulu öğrencilerine kırtasiye yardımı yaparak minik yüreklerin yüzünü güldürdü.

ERZURUM (İHA) - Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler, '1 Ekim Dünya Gülümseme Günü' münasebetiyle Börekli Köyü İlkokulu öğrencilerine kırtasiye yardımı yaparak minik yüreklerin yüzünü güldürdü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projelerini en iyi uygulayan iller arasında olan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri kendi ürettiği projelerle de faaliyetlerine tam gaz devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Palandöken Gençlik Merkezi de önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler, '1 Ekim Dünya Gülümseme Günü'nde boş durmadı.

Gençlik Liderleri ve Gönüllü gençler, daha önce ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YGS sınavlarında topladığı kırtasiye malzemelerini Börekli Köyü İlkokulu öğrencilerine dağıtarak onların yüzlerini güldürdü.

Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Erhan Tuna, 'Gülmek her dilde aynı anlamı ifade eder' sloganıyla çıktıkları yolda Börekli köyünün minik yüreklerini sevindirdiklerini söyledi.

'1 Ekim Dünya Gülümseme Günü' kapsamında Palandöken Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençlerle birlikte ÖSYM sınavlarında topladıkları kırtasiye malzemelerini Börekli Köyündeki çocuklara dağıttıklarını ifade eden Tuna, " Bir tebessüm ufak bir gülümseme kondurabildiysek geleceğimizin yüzüne, ne mutlu bize" diye konuştu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, '1 Ekim Dünya Gülümseme Günü' münasebetiyle Börekli Köyü'nde ikamet eden minik yürekleri sevindirdikleri için Gençlik Liderleri ve Gönüllü gençleri tebrik etti. - ERZURUM

Gülümseme gününde güldürdüler

Gülümseme gününde güldürdüler

Gülümseme gününde güldürdüler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Acun Ilıcalı Mehmet Nuri Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Düm Tek Tek Pınar Deniz Aleyna Tilki
Spor Balotelli Fatih Terim Stefan Kuntz Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gülümseme gününde güldürdüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 15:04:44. #1.17#