Gülüç'te yaz futbol okulu açıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yaz futbol okulu açıldı.

Gülüç Belediyesi'nin her yıl düzenlediği yaz futbol okulu Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'ın startı ile başladı. Yaklaşık yüz öğrencinin katılımı ile açılan yaz futbol okulu, Gülüç Belediyespor'un halı sahasında düzenlenecek. Başkan Demirtaş'ın çocuklara dağıttığı formalara sevinen çocuklar, teşekkür ederek futbol konusunda ellerinden gelenleri yapacaklarına dair söz verdi. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ise her zaman spora emek verdiğini ve sporcunu yanında olduğunu belirtti. Başkan Demirtaş konuşmasında, "Her sene olduğu gibi Yaz Futbol Okulunu bu sene hayırlısıyla açmış bulunuyoruz. Biz Gülüç Belediye Başkanlığı olarak, her zaman genç ve minik sporcuların yanındayız. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve minik sporcularımızın, her türlü ihtiyaçlarını ve malzemelerini temin ederek en iyi şartlarda yetişmeleri, spor yapmaları için tüm imkanlarımızı kullanmaktayız. Tüm amacımız, yüce Atatürk'ün dediği gibi "Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim" sözünde olduğu genç ve minik sporcularımızın ahlaklı, zeki ve çevik olarak yetişmeleri, vatana millete faydalı olmaları." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA