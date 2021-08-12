Gülüç'te sünnet şöleni düzenlenecek
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Gülüç'te sünnet şöleni düzenlenecek

Gülüç'te sünnet şöleni düzenlenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi'nde 7. Geleneksel Sünnet Şöleni 14 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi'nde 7. Geleneksel Sünnet Şöleni 14 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek.

Gülüç Belediyesi tarafından 14 Ağustos Cumartesi günü Sahil Kafeterya'da düzenlenecek sünnet şöleninde sürpriz eğlenceler olacağı ifade edildi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, bu yıl 7'ncisi yapılacak olan sünnet şöleni için yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Gülüç Belediyesi olarak Geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şölenleri sizlerin desteğiyle devam ediyor. 14 Ağustos Cumartesi günü saat: 11.00'da Sahil Kafeterya yerimizde düzenlenecek olan sünnet şölenimizde sürpriz eğlenceler ve animasyon gösterileriyle başlayacak ardından Kur'an-ı Kerim okutulacaktır. Bu özel günümüzde tüm halkımız davetlidir." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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