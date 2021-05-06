Gülüç'te sosyal denge sözleşmesi imzalandı
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Gülüç'te sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Gülüç'te sosyal denge sözleşmesi imzalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zonguldak'ın Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Belediyesi, Türk Yerel Hizmet-Sen ile memurları ilgilendiren sözleşme imzaladı.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesine bağlı Gülüç Belediyesi, Türk Yerel Hizmet-Sen ile memurları ilgilendiren sözleşme imzaladı.

Gülüç Belediyesi, memurlar arasındaki gelir farklarını önlemek amacı kapsamında Türk Yerel Hizmet-Sen ile sözleşme imzaladı. İmza Törenine Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Türk Yerel Hizmet-Sen İl Temsilcisi Özkan Başkurt, Şube Başkan Yardımcısı Haydar Açıkgöz ve sendika yöneticileri katıldı.

Başkan Demirtaş, atılan imzalar sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türk Yerel Hizmet-Sen İl Temsilcisi Özkan Başkurt ve Şube Başkan Yardımcısı Haydar Açıkgöz ile birlikte memurlarımızı kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesini imzaladık. Memurlarımıza hayırlı uğurlu olsun." - ZONGULDAK

Gülüç'te sosyal denge sözleşmesi imzalandı
Gülüç'te sosyal denge sözleşmesi imzalandı
Gülüç'te sosyal denge sözleşmesi imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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