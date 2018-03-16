Gülüç'de Alt ve Üstyapı Çalışmaları

Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen taleplerin yanı sıra belediye tarafından belirlenen program dahilinde çeşitli projeler yürütüldüğünü aktardı.

Halkın öncelikle huzur içerisinde yaşayabileceği bir belde inşa ettiklerini aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana her yıl daha iyi noktalara beldemizi getiriyoruz. Belirlenen sorunlar öncelik sırasına göre programa alınarak çözümlerini gerçekleştiriliyor. Halkımız da belediyemizin hizmetlerinden memnun. Şu an Fen İşleri Müdürlüğümüz belediye hizmet binası yanında park ve süs havuzu çalışmalarını sürdürüyor. Bu alanı yaşam alanına dönüştürüyoruz."

Demirtaş ayrıca, mahalle muhtarları ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirtti.