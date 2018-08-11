Gülüç Belediyesinde Kadın İstihdamı

Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, daha önce büro hizmetlerinde çalışan kadınların artık mali hizmetler, temizlik işleri, park ve bahçeler, fen işleri gibi birimlerde de istihdam edildiğini söyledi.

Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyede görev alan kadın sayısında artış yaşanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beldenin gelişmesi, kalkınması ve güzelleşmesinde kadınların yer alması gerektiğine değinen Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bu noktada beldenin gelişimine katkı sağlayan hanım elinin de çok önemli olduğuna inanıyorum. Şu anda belediyemizde 15 hanım kardeşimiz, belediyenin çeşitli birimlerinde çalışmaktadır. Hizmet noktasında büyük katkıları olacağına inandığımız kadınlarımızın başarısı, beldemizin başarısına yansıyacaktır. Kadınlarımıza ne kadar önem verirsek geleceğimiz de o kadar güzel olur. Gülüç Belediyesi olarak kadınlarımıza verdiğimiz önemi Belediyemizde çalışan kadın sayısının gün geçtikçe artması, mali hizmetler ve temizlik işleri gibi önemli birimlerimizi kadınlara emanet ettiğimizden anlaşılmaktadır."