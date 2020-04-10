Gülüç Belediyesi tüm binaları dezenfekte ediyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gülüç Belediyesi tüm binaları dezenfekte ediyor - Haberler
Ülgür Gökhan, Zonguldak, Gülüç, Güncel

Gülüç Belediyesi tüm binaları dezenfekte ediyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş korona virüs salgını ile mücadele kapsamında cadde ve sokakların ardından binalarda da dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi.

10.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:17
Gülüç Belediyesi tüm binaları dezenfekte ediyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş korona virüs salgını ile mücadele kapsamında cadde ve sokakların ardından binalarda da dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi. Demirtaş ayrıca Cumartesi gününden itibaren tüm evlere maske ve dezenfektan dağıtımına başlanacağını ifade etti.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş korona virüs salgınının başladığı günden bu yana özellikle dezenfektan çalışmalarını sıkı bir şekilde uyguladıklarını dile getirdi. Belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Demirtaş "Gülüç'te Korona virüsle ilgili tüm çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tüm mahallelerimiz, cadde ve sokaklarımız, kamu kurum ve kuruluşlarının binaları, camilerimiz, eğitim kurumlarımız başta olmak üzere hem ilaçlı su ile yıkama hemde dezenfekte yaptık. Şimdi ise beldede bulunan tüm binaların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını yürütüyoruz. Kdz. Ereğli'de Kaymakamımız Sayın İsmail Çorumluoğlu başkanlığında oluşturulan kurulla ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte salgınla mücadelemiz devam ediyor. Evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Yine bu süreçte tespit ettiğimiz ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımlarımız aralıksız devam ediyor. Gülüç'te hiçbir vatandaşımızın bu süreçte mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Bizler ülke ve bölge halkı olarak bu salgını devlet millet iş birliği içerisinde yeneceğiz. Benim vatandaşlarımızdan tek isteğim evlerinde kalmaları ve çok zorunlu olmadıkça evlerinde dışarı çıkmamaları. Ben bu vesile ile salgının başladığı günden bu yana canla başla çalışan başta Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu olmak üzere sağlıkçılarımıza, polisimize, öğretmenlerimize, imamlarımıza, diğer kamu görevlilerine ve belediye personelimize çok teşekkür ediyorum. Allah hepimize kolaylıklar versin. İnşallah bu salgını birlikte mücadele ederek yenip sağlıklı günlerde yeniden birlikte olacağız" dedi.

Başkan Demirtaş ayrıca Cumartesi gününden itibaren Gülüç'te tüm evlere içerisinde maske, dezenfektan, ıslak mendil ve bilgilendirme broşürlerinin yer aldığı sağlık kitlerini dağıtmaya başlayacaklarını vurguladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Haberler
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Haluk Levent Aleyna Tilki Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Rüştü Reçber Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Daha Fazla Türk Wuhan Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Gülüç Belediyesi tüm binaları dezenfekte ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 18:55:24. #1.14#
title