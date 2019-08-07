Gülüç Belediyesi sünnet şöleninin 6.'sını gerçekleştirdi

07.08.2019 15:59

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen geleneksel sünnet şöleni büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Gülüç Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleninin 6.'sı Gülüç Beldesi meydanında gerçekleşti. Davul, zurna ve köçek eşliğinde aileleri ile birlikte eğlenen çocuklar sırayla at gezisi yaptı. Şölene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, eşi Işıl Demirtaş, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, mahalle muhtarları, sünnet olan çocuklar ve aileler katıldı.

Sünnet olan çocuklar için ikinci program, Gülüç Belediyesi Düğün Salonu'nda yapıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, sünnet olan çocukların Allah'tan damatlıklarını da göstermesini diledi. Gülüç halkına hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Demirtaş "Geleneksel olarak düzenlediğimiz sünnet şölenimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çocuklarımızın bu mutlu gününde sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz ve gururluyuz. Sizlerle beraber sünnet şölenimizin 5 senesini bitirdik, 6. Senemize girdik. Gülüç halkımıza değerli muhtarlarımızla ve belediye personelleriyle beraber gece gündüz hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Çocuklarımız bizim için çok değerli. Canımızdan fazla sevdiğimiz çocuklarımız için dedik ki; erkekliğe adım attıkları bu günde sizlerle beraber bizde bir katkıda bulunalım. Ülkemize, vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkan ahlaklı bireyler olarak yetişen evlatlarımız olsun diyorum. Bugün buraya gelen tüm annelere, babalara, babaannelere dedelere, tüm eş, dost ve akrabalara Gülüç Belediye Başkanı olarak bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, Allah damatlıklarını da göstersin" dedi.

Şölende gönüllerince eğlenen çocuklar ve aileler bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'a teşekkür etti. Şölen daha sonra toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA