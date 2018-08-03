Gülüç Beldesinde Sıcak Asfalt İhalesi
Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, belediye tarafından toplam 2 bin 914 ton sıcak karışım asfalt malzemesi alım ihalesi gerçekleştirileceği bildirildi.
Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, belediye tarafından toplam 2 bin 914 ton sıcak karışım asfalt malzemesi alım ihalesi gerçekleştirileceği bildirildi.
Gülüç Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belde genelinde kullanılmak üzere 2 bin 914 ton sıcak karışım asfalt ihalesi 17 Ağustos'ta belediye hizmet binasında gerçekleştirileceği ifade edildi.
Açıklamada, ihaleye girecek firmaların tekliflerini ihale gününe kadar Gülüç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilebileceği kaydedildi.
İhale dökümanı 100 lira karşılığında Fen İşleri Müdürlüğünden satın alınabilecek.