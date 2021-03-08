Gülüç beldesinde koronavirüs denetimi

Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle denetim gerçekleştirildi.

Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, zabıta ile meclis üyelerinden oluşan ekibin iş yerlerini denetlediğini, maske ve dezenfektan malzemeleri dağıtımı yapıldığını söyledi.

Demirtaş, belde halkının sağlığını korumak adına üzerlerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirme gayretinde olduklarını anlatarak, "Tedbirlere büyük oranda uyum sağlayan belde halkımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istiyorum. Evde kaldığımız sürece bu tehlikeden de uzak durmuş olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş