Gülüç beldesinde aile sağlık merkezi açılıyor

Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde 1 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nin hizmete gireceği bildirildi.

Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık alanında önemli bir yatırımın belde halkının hizmetine sunulacağını söyledi.

Belediyenin görevinin sadece alt ve üst yapı olmadığını anlatan Demirtaş, "Sağlık alanında önemli bir yatırım olan Gülüç 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezimiz cuma günü halkımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Belediye hizmetleri noktasında çıtayı düşürmeden devam ettirmeye çalışıyoruz. Devam eden yatırımlarımız var, bunları da inşallah bittiği zaman önümüzdeki sezona yetiştirecek şekilde açılışını yapacağız." dedi.

Aile Sağlık Merkezinin hafta içi 08.30-12.30 ila 13.00-17.00 saatlerinde hizmet vereceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş