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Gültiğin Er, Triatlon Avrupa Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda mücadele edecek

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Gültiğin Er, Triatlon Avrupa Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda mücadele edecek

Milli triatlet Gültiğin Er, yarın Portekiz'de başlayacak Triatlon Avrupa Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda yer alacak.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Milli triatlet Gültiğin Er, yarın Portekiz'de başlayacak Triatlon Avrupa Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda yer alacak.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, olimpiyat hedefiyle hazırlıklarını uzun süredir İspanya'da sürdüren Gültiğin Er'in, Portekiz'in Quateria şehrinde yarın başlayacak ve 7 Kasım'a kadar sürecek organizasyona katılacağı belirtildi.

Antrenör Zekeriya Yücetürk'le yarışlara hazırlanan milli triatletin, elit erkekler kategorisinde olimpik mesafede yarışacağı aktarıldı.

Gültiğin Er'in yarışacağı ve 39 ülkeden sporcunun yer alacağı Triatlon Avrupa Kupası ve Akdeniz Şampiyonası, yarın TSİ 17.00'de başlayacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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