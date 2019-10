Gültepespor Antrenörü Ahmet Duman Açıklaması

15.10.2019 09:51

Kayseri 1.Amatör Küme takımlarından Gültepespor'da antrenör Ahmet Duman, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.



Makfitspor karşısında elde ettikleri 3 gollü galibiyet sonrasında oyuncularını kutlayan Gültepespor antrenörü Ahmet Duman "Bir hafta boyunca bu maça iyi hazırlandık. Sporcularım canla başla mücadele ettiler. Güzel futbol oynadık. Net gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Bazı fırsatları değerlendirdik ve öne geçtik. Oyuncularım, hakem bitiş düdüğünü çalana kadar oyun disiplininden kopmadılar. Oyuncularımın hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını düşünüyorum. Rakibimizi de kutluyorum, saha içerisinde iyi mücadele verdiler. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.



Ahmet Duman, "Bize deste veren sporcularımızı, yöneticilerimize tribündeki taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim amacımız her zaman yüksek. Gültepespor camiası olarak her zaman bulunduğumuz ortamda en iyi olmaya, en iyi yerlerde bulunmaya özen gösteriyoruz. Biz çıkıp sahada mücadelemizi veriyoruz. Şartlar, durumlar neyi gerektirirse o şekilde mücadele edeceğiz. Tabi öncelikle hedefimiz şampiyonluk. Ama her şeyin hayırlısı olsun" yorumu yaptı. - KAYSERİ

