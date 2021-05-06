Gültepe spor kompleksine kavuştu

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un göreve gelir gelmez inşaasını hızlandırdığı Gültepe Spor Kompleksi tamamlandı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un göreve gelir gelmez inşaasını hızlandırdığı Gültepe Spor Kompleksi tamamlandı. Müjdeyi veren Başkan Batur, bölge halkının özlemle beklediği tesisin hazır olduğunu açıklayarak, "Gültepe'ye sadece bir spor tesisi değil, bölgenin kaderini değiştirerek bir sosyal yaşam alanı kazandırdık" diye konuştu.

Batur, "Tesisimiz, bölgede yaşayan hemşehrilerimizin, özellikle gençlerimizin en büyük talebiydi. Büyük bir sabırla ve özlemle tesisin bitmesini beklediler. Göreve gelir gelmez revize çalışmalarını tamamlayarak, inşaata hız verdik ve inşaatı pandeminin zor koşullarına rağmen tamamladık. Tesisimizi ilçemize kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İlçemize, hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

"TESİS BÖLGEYE DİNAMİZM KATACAK"Gültepe'ye sadece bir spor tesisi değil, bölgenin kaderini değiştirerek bir sosyal yaşam alanı kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Batur, "Tesislerimiz bölgeye büyük bir dinamizm katacak, sosyal hayatı büyük ölçüde canlandıracak. Başta gençlerimiz olmak üzere tüm bölge halkımız faydalanacak. Çok güzel olanaklar sunacağız. İlçemizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarımıza da Gültepe'den başlamıştık. 40 yıllık o kördüğümü açmak da bize nasip olmuştu. Planları revize ederek, bölgede kişi başına düşen yeşil alanı ve sosyal kullanım alanlarını rekor düzeyde artırmıştık. Spor merkezimiz de kentsel dönüşüm anlayışımızı destekleyen öncü bir adım oldu. Bu tesis Gültepe'nin nasıl değişeceğinin, nasıl gelişeceğinin ilk işaretidir" ifadelerini kullandı.PANDEMİ KOŞULLARINA RAĞMEN BİTTİTesisi pandemi şartlarına göre hareket ederek bir an önce vatandaşların hizmetine sunacaklarını kaydeden Batur, sadece Gültepe Spor Kompleksi'ni değil, ilçenin gelişimine katkı verecek tüm yatırımlara ara vermeden devam ederek, ilçeye kazandırmaya çalıştıklarının altını da çizdi. Gültepe Spor Kompleksi, Gültepe Toros Mezarlığı'nın hemen karşısında bulunan ve Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılı şubat ayında Konak Belediyesi'ne tahsis edilen, 5 bin 86 metrekarelik alan üzerinde kuruldu. Bölge, uzun süredir atıl durumda olan eski fırınının bulunduğu alanda başlayan çalışmalarla 5 yıldızlı bir tesise kavuştu. Başkan Abdül Batur'un göreve gelir gelmez en kısa sürede bitirme talimatını verdiği tesiste çalışmalara inşaatı üstlenen firma sahibinin koronavirüse yakalanarak yaşamını yitirmesi üzerine bir süre ara verilse de tesis pandemi koşullarına rağmen hızla Konak'a kazandırıldı.HALK ÜCRET ÖDEMEYECEKGültepe Spor Kompleksi'nde uluslararası federasyon onaylı zemin kaplamasıyla basketbol, voleybol ve hentbol gibi salon sporlarının yapılacağı spor salonu ile suni çim halı futbol sahası yer alıyor. Fitness, aerobik, dans, yoga gibi bireysel ve grup sporlarına olanak sağlayan birden çok salonun bulunduğu tesis, spor salonu bölümü 350, futbol sahası 250 olmak üzere toplam 600 seyirci kapasitesine sahip. Bir kafeterya ve büfenin de bulunduğu tesiste 31 araçlık bir de kapalı otopark yer alıyor. Tesis, geniş ve iyi aydınlatılmış ön bahçesi, peyzajı, bisiklet park alanı ve oturma birimleriyle vatandaşları bir araya getirecek, sosyal hayatı canlandıracak bir merkez olacak. Tesislerden bölge halkı ücretsiz yararlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı