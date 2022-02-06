Gültepe Kültür Merkezi'nde inşaat tamamlandı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Gültepe Kültür Merkezi inşaatını tamamladı. Bina, hizmete girmek için hazır hale getiriliyor.

Gültepe Mahallesi sakinleri tarafından özlemle beklenen Gültepe Kültür Merkezi'nin inşaatı tamamlandı. Toplam 653 metrekare alana sahip olan 5 katlı yapıda asma tavan ve laminat işleri daha önce bitmişti. Elektrik bağlantılarının yapıldığı kültür merkezinde asansör ve klimalar da devreye alındı. Gültepe Kültür Merkezi faaliyetleri ve muhteşem görüntüsüyle İzmit ilçesinin kültür-sanat hayatına renk katacak. Gültepe Kültür Merkezinin dış cephe işlemleri kapsamında gül motifi uygulandı. 110 metrekare alanı kapsayan ve yolun iki cephesinden de görülen gül motifi, Gültepe Mahallesinin kültür merkezine ayrı bir güzellik kattı. Çok amaçlı Gültepe Kültür Merkezi 5 katlı yapıdan oluşuyor. Buna göre 2. bodrum katta millet kıraathanesi, elektrik odası, bir rezerv oda, bodrum katta bilgisayar odası, zemin katta bir toplantı odası, çay ocağı ve mescit, 1. katta konferans alanı ve mescit, 2. katta ise bir toplantı odası ve bir dernek odası bulunuyor. - KOCAELİ