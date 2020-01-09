Gültepe Köprüsü 3 gün trafiğe kapanacak
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Gültepe Köprüsü 3 gün trafiğe kapanacak

Sivas Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yenilenmesi yönünde çalışma başlatılan Gültepe Köprüsü, 3 gün trafiğe kapatılacak.

09.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:42
Gültepe Köprüsü 3 gün trafiğe kapanacak

tarafından geçtiğimiz aylarda yenilenmesi yönünde çalışma başlatılan Köprüsü, 3 gün trafiğe kapatılacak.


Sivas Belediyesi tarafından başlatılan Gültepe Köprüsü, yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Gültepe Köprüsü, 10 Ocak Cuma ve devamındaki Cumartesi, Pazar günleri trafiğe kapatılacak.


Bir şeridi tamamen yıkılan ve trafik akışının tek şeritten sağlandığı köprüde ayaklar tamamlandı. Beton tabliyelerin konulma çalışmaları da üç gün boyunca devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA
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