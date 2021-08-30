Gülten Kaya'nın sırt döndüğü Özgür Tüzer konuştu: Beni kimse durduramaz
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Gülten Kaya'nın sırt döndüğü Özgür Tüzer konuştu: Beni kimse durduramaz

Gülten Kaya'nın sırt döndüğü Özgür Tüzer konuştu: Beni kimse durduramaz
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ahmet Kaya'ya benzerliğiyle tanınan sanatçı Özgür Tüzer, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Ahmet Kaya'ya benzerliğinden dolayı para kazandığı için Gülten Kaya'nın tepkisini çektiğini söyleyen Tüzer, "Bu saatten sonra beni kimse durduramaz" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu sanatçı ve oyuncu Özgür Tüzer oldu. Ahmet Kaya'ya olan benzerliğiyle tanınan sanatçı, Gülten Kaya ile neden yıldızının barışmadığını da tüm samimiyetiyle anlattı.

Özgür Tüzer, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Ahmet Kaya'ya benzediğini ne zaman keşfettin?", "Ahmet Kaya'ya ulaşmaya çalıştın mı?", "Ahmet Kaya'ya benzemek avantaj mı dezavantaj mı?", "Ahmet Kaya ile aranda bir kan bağın var mı?" ve "Gülten Kaya ile yıldızının neden barışmadı?" sorularına da cevap verdi.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Gülten Kaya'nın sırt döndüğü Özgür Tüzer konuştu: Beni kimse durduramaz - Haberler Magazin
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