Gülten'i öldüren kocasından mahkemede kan donduran ifadeler - Haberler
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Gülten'i öldüren kocasından mahkemede kan donduran ifadeler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gülten'i öldüren kocasından mahkemede kan donduran ifadeler Boşanma aşamasındaki eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüş Zonguldak'ta kendisinden boşanmak isteyen eşi 28 yaşındaki Gülten Yankın'ı öldüren katil zanlısı koca, mahkemede eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği...

Gülten'i öldüren kocasından mahkemede kan donduran ifadeler

Boşanma aşamasındaki eşini kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürmüş

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kendisinden boşanmak isteyen eşi 28 yaşındaki Gülten Yankın'ı öldüren katil zanlısı koca, mahkemede eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürdüğünü söyledi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre bir süredir işsiz olan Emrah Y.'den boşanmak isteyen 28 yaşındaki Gülten Yankın, yaklaşık bir ay önce 7 yaşındaki oğluyla birlikte ayrı eve taşındı. Bir fabrikada işe başlayarak evini geçindirmeye çalışan Gülten Yankın, dün öğlen saatlerinde eşinin silahlı saldırısına uğradı. Dış kapının eşiğinde tek kurşunla öldürülen Gülten Yankın'dan geriye gözüyaşlı oğlu kaldı.

Olay sonrası 20 kilometre uzaklıktaki köye kaçan katil zanlısı koca ise Cinayet Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne getirilen katil zanlısı koca, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçlamasıyla Cumhuriyet Savcılığı'nca tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Emrah Y., kaçarak evlendikleri eşini çok sevdiğini ve eşinin kendisinden boşanmak istediğini söyledi. Eşinin boşanmak istemesini gururuna yediremediğini öne süren zanlı, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi. Bunun üzerine de eşini öldürdüğünü söyledi. Zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Zanlı cezaevine götürülmek üzere polis aracına bindirildiği sırada gazetecilerin sorularını da yanıtsız bıraktı.

Gülten'i öldüren kocasından mahkemede kan donduran ifadeler

Gülten'i öldüren kocasından mahkemede kan donduran ifadeler

Gülten'i öldüren kocasından mahkemede kan donduran ifadeler

Gülten'i öldüren kocasından mahkemede kan donduran ifadeler
İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Son Dakika Haberleri
Gülten'i öldüren kocasından mahkemede kan donduran ifadeler: Aldattığından şüphelendim

Gülten'i öldüren kocasından mahkemede kan donduran ifadeler: Aldattığından şüphelendim

 Son dakika haber: Boşanma aşamasındaki eşini tek kurşunla öldürdü

Son dakika haber: Boşanma aşamasındaki eşini tek kurşunla öldürdü

 Boşanma aşamasında olduğu eşini tek kurşunla öldürdü

Boşanma aşamasında olduğu eşini tek kurşunla öldürdü
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Haber: Gülten'i öldüren kocasından mahkemede kan donduran ifadeler - Haberler
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