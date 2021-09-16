GÜLTEN, BOŞANMAK İSTEDİĞİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Haberler
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GÜLTEN, BOŞANMAK İSTEDİĞİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta, Emrah Yankın (29) boşanmak isteyen eşi Gülten Yankın'ı (28) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

ZONGULDAK'ta, Emrah Yankın (29) boşanmak isteyen eşi Gülten Yankın'ı (28) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Yankın (29), kaçtığı köyünde yakalandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Çaydamar Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Yankın, ayrılmak isteyen eşi Gülten Yankın'ı kiralık araçla gittiği evinde av tüfeğiyle vurdu. Gülten Yankın, olay yerinde hayatını kaybetti, Emrah Yankın ise aracıyla kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Emrah Yankın'ı yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin Kumtarla köyündeki evine kaçtığı bilgisini alan polis, Yankın'ı evinin önünde gözaltına aldı. Şüphelinin yakalanma anını

DHA muhabiri görüntüledi. Üst aramasının ardından ekip aracına götürülen Yankın, Eşinizi neden vurdunuz sorusuna Boşanmak istedi o yüzden. Çok sevdim ben onu, gururuma yediremedim ve ayrılmak istedi dedi. Yankın, işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

'YAVRUM SANA NASIL KIYDILAR'

Bir çocuk annesi Gülten Yankın'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gülten Yankın'ın oturduğu evine yaklaşık bir ay önce taşındığı öğrenildi. Olay yerine gelen Gülten Yankın'ın annesi, sinir krizi geçirip, Yavrum, sana nasıl kıydılar Canım yavrum, ben seni ne zorluklarla büyüttüm diyerek gözyaşı döktü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÜLTEN, BOŞANMAK İSTEDİĞİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

GÜLTEN, BOŞANMAK İSTEDİĞİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

GÜLTEN, BOŞANMAK İSTEDİĞİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

GÜLTEN, BOŞANMAK İSTEDİĞİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

GÜLTEN, BOŞANMAK İSTEDİĞİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

GÜLTEN, BOŞANMAK İSTEDİĞİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

GÜLTEN, BOŞANMAK İSTEDİĞİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

GÜLTEN, BOŞANMAK İSTEDİĞİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

GÜLTEN, BOŞANMAK İSTEDİĞİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

GÜLTEN, BOŞANMAK İSTEDİĞİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
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Haber: GÜLTEN, BOŞANMAK İSTEDİĞİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ - Haberler
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