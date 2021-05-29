Gültekin Uysal kimdir? Gültekin Uysal kaç yaşında?
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Gültekin Uysal kimdir? Gültekin Uysal kaç yaşında?

Gültekin Uysal kimdir? Gültekin Uysal kaç yaşında?
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Türk siyasetçilerinden olan Gültekin Uysal, son günlerde adı sıkça aratılanlar arasında yer aldı. Hayatı merak edilen Uysal hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Gültekin Uysal kimdir? Gültekin Uysal kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk siyasetçilerinden olan Gültekin Uysal, son günlerde adı sıkça aratılanlar arasında yer aldı. Hayatı merak edilen Uysal hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Gültekin Uysal kimdir? Gültekin Uysal kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜLTEKİN UYSAL KİMDİR?

Gültekin Uysal, 1976, Afyonkarahisar'da doğdu.

Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Houston Üniversitesi'nde lisans eğitimi aldı.

2003-2005 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nin Afyonkarahisar il başkanı oldu.

2005'te gerçekleştirilen DYP kongresinde de genel idare kurulu üyeliğine getirildi.

2007 yılında da yapılan seçimlerde milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Öte yandan Demokrat Parti 8. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde de genel başkanlığı yapan Uysal, aile şirketi Reisoğlu Mermer'de de çalışma hayatını sürdürdü. Bunun yanında Türk Ocağı Afyonkarahisar Şubesi, Liberal Düşünce Topluluğu, Afyon Eğitim Vakfı, Yörük-Türkmen Federasyonları gibi kuruluşlarda yönetici olarak çalıştı.

Ayrıca Türkiye Günlüğü ile Piyasa dergilerinde de çeviriler yayınladı.

27. dönem İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili adayıdır.

GÜLTEKİN UYSAL KAÇ YAŞINDA?

Gültekin Uysal 1976 doğumlu olup 45 yaşındadır.

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