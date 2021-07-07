Gültekin Uysal kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Gültekin Uysal kaç yaşında nereli?
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Gültekin Uysal kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Gültekin Uysal kaç yaşında nereli?

Gültekin Uysal kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Gültekin Uysal kaç yaşında nereli?
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27. dönem İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili adayı olan Gültekin Uysal, FOX ekranlarında yayınlanan Çalar Saat konuğu. Peki, Gültekin Uysal kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Gültekin Uysal kaç yaşında nereli?

Türk siyasetçi. Demokrat Parti Genel Başkanı ve 27. Dönem Afyonkarahisar milletvekili adayı Gültekin Uysal kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Gültekin Uysal kaç yaşında nereli?

GÜLTEKİN UYSAL KİMDİR?

Gültekin Uysal, 1976, Afyonkarahisar'da doğdu.

Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Houston Üniversitesi'nde lisans eğitimi aldı.

2003-2005 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nin Afyonkarahisar il başkanı oldu.

2005'te gerçekleştirilen DYP kongresinde de genel idare kurulu üyeliğine getirildi.

2007 yılında da yapılan seçimlerde milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Öte yandan Demokrat Parti 8. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde de genel başkanlığı yapan Uysal, aile şirketi Reisoğlu Mermer'de de çalışma hayatını sürdürdü. Bunun yanında Türk Ocağı Afyonkarahisar Şubesi, Liberal Düşünce Topluluğu, Afyon Eğitim Vakfı, Yörük-Türkmen Federasyonları gibi kuruluşlarda yönetici olarak çalıştı.

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Gültekin Uysal kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Gültekin Uysal kaç yaşında nereli? - Haberler
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