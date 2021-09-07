Gültekin: "Ölümlü iş kazası olması halinde 3 yıl teşvik yok"
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Gültekin: "Ölümlü iş kazası olması halinde 3 yıl teşvik yok"

Gültekin: 'Ölümlü iş kazası olması halinde 3 yıl teşvik yok'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat İşleri Daire Başkanı İsmail Gültekin, ölümlü iş kazası olması halinde işyerlerinin 3 yıl teşvikten yararlanamayacağını bildirdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat İşleri Daire Başkanı İsmail Gültekin, ölümlü iş kazası olması halinde işyerlerinin 3 yıl teşvikten yararlanamayacağını bildirdi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen MİSGEP Maden Sektörü İstişare Toplantısı, Kütahya'da Hilton Otel'de gerçekleştirildi. Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında yapılan toplantıda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik maden işyerlerinin yanı sıra diğer sektörlerin de şartlarının iyileştirilmesi, kamu kurumları, üniversiteler, sanayi odaları, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri bir araya geldi. Toplantıda iş sağlığı güvenliği farkındalığı anlatıldı.

Toplantının açılış konuşmasını İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat İşleri Daire Başkanı İsmail Gültekin gerçekleştirdi. Gültekin, katılımcıları iş kazalarının işletmelere verdiği zararları ve işçi ölümleri sonrası desteklemelerin kesilmesini anlattı. Ölümlü iş kazası olması halinde işyerlerinin 3 yıl teşvikten yararlanamayacağını bildiren Gültekin, "Bugün burada bulunmamızın sebebi olan 3 ayrı bileşenli MISGEP projesi, hibe, finansal rehberlik ve desteğin dışında bir kısım önemli konuları da içermektedir. Maden sektörü ile alakalı kapsayan tüm alanları kapsamaktadır. İş sağlığı güvenliği kanunu çıktıktan sonra bir kısım teşvikler ile destek sağladığımızı paylaşmak isterim. Çok tehlikeli sınıfta iş yerleriniz var ise İŞKUR sayesinde işsizlik sigortası fonundan 2 puanlık işsizlik sigorta priminin 1 puanı iade edilmektedir. Ölümlü iş kazası ve sürekli iş göremezliği meydana gelmemişse 3 yıldan sonra iş yeriniz bu teşvikten yararlanmaktadır. Ancak ölümlü iş kazası ve sürekli iş göremezliği meydana geldiyse sistem otomatik olarak kesilmekte ve tekrar sisteme dahil olmak için müracaat olunması gerekmektedir" diye konuştu.

Yeni çıkacak acil toplanma yönetmeliği hakkında bilgi veren Gültekin, "Bir yerde toplantı başlamadan önce acil toplanma alanları hakkında bilgilendirme yapılması şartı gelecek. Her türlü toplantılarda, toplanma alanı, acil durum olması halinde nerde olduğu, nasıl gidileceği anlatılacak. Binanın acil çıkış yollarını görsellerle tanıtmaları gerekecek. Aksi halde para cezaları uygulanacak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Gültekin: 'Ölümlü iş kazası olması halinde 3 yıl teşvik yok'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gültekin: "Ölümlü iş kazası olması halinde 3 yıl teşvik yok" - Haberler Ekonomi
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