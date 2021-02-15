Gültekin cinayetinin sanıkları bir kez daha hakim karşısında (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gültekin cinayetinin sanıkları bir kez daha hakim karşısında (2)

15.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:31
Gültekin cinayetinin sanıkları bir kez daha hakim karşısında (2)

Gültekin cinayetinin sanıkları bir kez daha hakim karşısında (2)'BUNDAN SONRA ADALET BEKLEMİYORUZ'Davanın başlamasına kısa bir süre kala Pınar Gültekin'in ailesi ve avukat Rezan Epözdemir, Muğla Adalet Sarayı'na geldi.

Gültekin cinayetinin sanıkları bir kez daha hakim karşısında (2)

'BUNDAN SONRA ADALET BEKLEMİYORUZ'

Davanın başlamasına kısa bir süre kala Pınar Gültekin'in ailesi ve avukat Rezan Epözdemir, Muğla Adalet Sarayı'na geldi. Duruşmadan önce açıklama yapan ailenin avukatı Epözdemir, reddi hakim taleplerinin kabul edilmediğini söyledi. Epözdemir, "Mahkemenin dağıttığı adaletten şüphelerimiz vardı ve reddi hakim talebinde bulunmuştuk. Ancak bu talebimiz, kabul edilmedi. Diri diri yakılmış, sonrasında beton dökülmüş, deliller karartılmış, organize bir cinayet var. Fakat mahkeme heyeti vahşice cinayet işleyenleri değil de Pınar Gültekin'i yargılamaya çalışıyor. Sanki bu cinayeti, meşrulaştırma çabaları var. Bu mahkeme, bize göre değil, adil de görünmüyor. Haksız tahrik indirimi uygulamak için üst düzeyde bir çaba görüyoruz. Bundan sonra da adalet beklemiyoruz. ABD'ye müzekkere yazıp Pınar'ın telefonundaki bilgileri istemenin ne anlamı var? Cemal Metin Avcı'nın ifadeleri hep birbiriyle çelişti. Haksız tahrik indirimi için her şey ezberletilmiş. Bugün Cemal Metin Avcı'nın eşi ile Mertcan Avcı'nın sevgilisi dinlenecek. Soruşturmada ortada olmayan bir anda ortaya çıkan tanıklar var. Pınar Gültekin'in cesedi yandığı için Adli Tıp'tan gelen raporda kesin ölüm sebebi bilinemediği belirtiliyor. Buna rağmen mahkeme üst kuruldan rapor istedi. Biz bunun da olumlu geleceğini düşünmüyoruz. ABD'ye yazılan müzekkere de bu davayı sürüncemede bırakacaktır. Zaten cevap da verilmez. Bunun geri alınmasını, bu celse de talep edeceğiz. Yoksa biz buraya daha çok gelir gideriz" dedi.

Tolga TAHÇI/ MUĞLA,


Gültekin cinayetinin sanıkları bir kez daha hakim karşısında (2)
Gültekin cinayetinin sanıkları bir kez daha hakim karşısında (2)
Gültekin cinayetinin sanıkları bir kez daha hakim karşısında (2)
Gültekin cinayetinin sanıkları bir kez daha hakim karşısında (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Erol Bulut Halis Özkahya Abdullah Avcı Osman Özköylü Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gültekin cinayetinin sanıkları bir kez daha hakim karşısında (2) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 14:33:13. #1.15#
title