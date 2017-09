Gültekin; "Başbakanımızın Güvence Sözü, İşadamları İçin Büyük Fırsat"

AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, Başbakan Binali Yıldırım'ın, 'Yatırım yapacaksanız arkanızda devlet var, hükümet var' sözünü hatırlatarak, "Başbakanımızın vermiş olduğu söz, iş adamları için büyük bir fırsat" dedi.



Gültekin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisindeki büyümenin en önemli etkenlerinden birinin hükümetin sağladığı imkan ve destekler olduğunu belirterek, "Hükümetimiz, iş adamlarının önünü açmak için uzun zamandır tedbirler alıyor ve çeşitli imkan ve destekler sağlıyor. Başbakanımızın da belirttiği gibi hükümet her zaman çalışanların, Türkiye'nin gelişimi ve kalkınması için çaba gösterenlerin arkasında. Türkiye'nin doğusundan batısına, her yerinde gelir dağılımının iyileştirilmesi ve refah düzeyinin yükselmesi için çeşitli iş alanları yaratacak ve istihdam sağlayacak olan herkese devlet güvencesi veriliyor" diye konuştu.



Dış politikada yaşanan sorunların ticari ilişkilere yansımadığını kaydeden Gültekin, "Veriler, Türkiye'nin ticari ilişkilerini sağlam zeminlere oturttuğunu gösteriyor. Örneğin Rusya ile yaşanan sorunların turizme, Almanya ile yaşanan sorunların ihracata yansımaması bunun en büyük göstergesi. Devletimizin attığı doğru adımlar ve verdiği doğru kararlar, olumlu sonuçlar doğurdu. Bunların ekonomiye yansımaları da pozitif yönde oldu. Bu nedenle Başbakanımızın çağrısına kulak verilmeli, her daim halkının menfaati için çalışan bu hükümete güven sürdürülmeli ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak için gösterilen yol, verilen destek ve teşvikler iyi değerlendirilmelidir. Zira Başbakanımızın vermiş olduğu söz, iş adamları için büyük bir fırsat" ifadelerini kullandı. - MERSİN