Gültekin Akça Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Muğla Menteşe belediye başkan adayı olan Gültekin Akça isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Muğla Menteşe ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Gültekin Akça isimli AK Parti adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde AK Parti Muğla Menteşe adayı Gültekin Akça kimdir? AK Parti Muğla Menteşe adayı Gültekin Akça yüzde kaç oy aldı?

Gültekin Akça Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Muğla Menteşe belediye başkan adayı olarak gösterilen Gültekin Akça Menteşe ilçesinde % 30,39 oranında oy almıştır. Menteşe ilçesinde % 30,39 oranında oy olan Gültekin Akça adlı AK Parti adayı toplamda 20.884 adet oy sayısına ulaştı.

Gültekin Akça Kimdir?

Gültekin Akça, 31.01.1971 'de Fethiye'de doğdu. İlk okulu Karacaören köyünde, orta öğretim ve liseye İmam Hatip'te devam etti. Eğitimine Ankara Universitesi Hukuk Fakültesin'den 1994 yılında mezun olan Akça, 1996 yılında Muğla'da serbest avukat olarak mesleğe başladı. 2001 Yılında AK Parti kurucu yönetim kurulu üyeliği ve İl Başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2007-2011 yılları arasında AK Parti Muğla İl Başkanlığı görevini yürüten Akça, il disiplin kurulu başkanlığı yanı sıra, 2014 yerel seçimlerinde Menteşe meclis üyesi ve büyükşehir meclis üyesi seçildi. 2018 yılına kadar grup başkan vekilliği görevini sürdüren Akça, 24 haziran seçimlerinde AK Parti Milletvekilliği aday adayı oldu. Gültekin Akça, AK Parti Muğla Menteşe Belediye Başkan Adayı oldu.

Akça evli ve bir çocuk babasıdır.

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