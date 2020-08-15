Gültak, Torosların zirvesindeki Yörüklerle bir araya geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gültak, Torosların zirvesindeki Yörüklerle bir araya geldi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kış aylarında Akdeniz'in farklı bölgelerinde yaşayan, yaz mevsiminde de hayvanlarıyla birlikte Torosların yaklaşık 3 bin metrelik zirvesine göç edip burada konaklayan Yörükleri ziyaret etti.

Gültak, Torosların zirvesindeki Yörüklerle bir araya geldi
15.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:43

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kış aylarında Akdeniz'in farklı bölgelerinde yaşayan, yaz mevsiminde de hayvanlarıyla birlikte Torosların yaklaşık 3 bin metrelik zirvesine göç edip burada konaklayan Yörükleri ziyaret etti.

Mayıs ayı içinde Toroslar mevkine göç edip eylül ayı sonuna dek buralarda yaşayan, Huzurkent, Burhan, Esenli, Civanyaylağı, Nacarlı ve çevre mahallelerden Yörük vatandaşlarla obalarında bir araya gelen Gültak'a, başkan yardımcıları da eşlik etti. Yörük vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterisi ile karşılanan Gültak, ziyaretinde kepenek giyip koyun ağılına girdi, bir süre eşek sırtında yolculuk yaptı. Kuyudan su çeken, kucağına aldığı bir oğlağı seven Başkan Gültak, girdiği bir ağılda, Yörük bir anne ile birlikte keçiden süt sağarak bu işteki maharetini de gösterdi.

Yörük sofrasına konuk olan ve etrafını saran Yörüklerle sohbet eden Gültak, içme ve hayvansal sulama sorunu, liselerde okuyan çocuklarının ulaşımı ve yurt sorunu, cami olarak kullandıkları yapının tadilatı ile cep telefonlarının çekmemesi gibi konularda Yörüklerin anlattığı talepleri not ettirdi, sorunların hükümet ve bakanlıklar nezdinde çözümü için elinden geleni yapacağını ifade etti.

"Yörüklerimiz, zor şartlar altında çok güzel şeyler başarıyor"

Sıcak ve samimi karşılamaları nedeniyle Yörüklere teşekkür ederek, Türkiye'nin bir tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunun altını çizen Gültak, "Eğer bizler tarım ve hayvancılığa önem vermez isek sıkıntılar yaşarız. O nedenle biz bugün buradayız. Zor şartlarda gerçekten büyük işler başarıyorlar. Üreticilerimizin her zaman yanındayız. Dile getirilen sorunlar için Toroslar Tarım İlçe Müdürümüzle görüşeceğim" dedi.

"Yörüklerimizin sorunlarını bakanımıza ileteceğim"

Başkan Gültak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da Yörüklerle ilgili projeleri olduğunu kaydederek, "İnşallah bu projeleri salı günü Tarım Bakanımız ile görüşeceğim. Mersin'in abisi Lütfi Elvan Bakanımız ve Valimiz ile birlikte ikinci etap imar planlarını da görüşeceğiz Ankara'da. Tabi oraya gitmişken, burada göç eden Yörük vatandaşlarımızın sorunlarını da bizzat Bakanımıza ileteceğim ve ricacı olacağım. Bu ayrıca bizim bir kültürümüz, bu kültürümüzü yaşatmamız ve geleceğe taşımamız gerekiyor" diye konuştu.

"Başkanımızı burada ağırlamak bizleri mutlu etti"

Arslanköy Mera Birliği Başkanı Hasan Dudaklı da yaptığı açıklamada, ziyareti nedeniyle Başkan Mustafa Gültak'a teşekkür etti. Dudaklı, "Başkanımız buralara kadar gelerek bizim misafirimiz oldu. Tabi bizim çözebildiğimiz sorunlarımız vardı ama çözemediğimiz sorunlarımızı da Başkanımıza bizzat ilettik. Başkanımızı burada ağırlamak bizleri çok mutlu etti. Yörüklerimiz adına, bizlere gösterdiği duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Torosların yüksek eteklerinde gerçekleşen buluşmada Yörük vatandaşlara ayrıca, korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve dezenfektanın yanı sıra, güneşten korunmaları için de şapkalar dağıtıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar Yaşam
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi...
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar 3. Sayfa
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Ekonomi
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın 3. Sayfa
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı Magazin
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı Magazin
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Ekiplerin çalışma sırasında elektrik kabloları bomba gibi patladı
Ekiplerin çalışma sırasında elektrik kabloları bomba gibi patladı
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Üç gündür haber alınamayan Suriyeli kardeşler dilencilik yaparken bulundu
Üç gündür haber alınamayan Suriyeli kardeşler dilencilik yaparken bulundu
Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi
Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Meryem Uzerli, derin göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aamir Khan Merve Boluğur Murat Dalkılıç Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kız Genç Kaza Ağustos
Şu an buradasınız: Gültak, Torosların zirvesindeki Yörüklerle bir araya geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 16:43:39. #1.14#
title