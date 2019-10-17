Gültak'tan gençlere üniversite hazırlık kitap seti

17.10.2019 10:47

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, ücretsiz üniversite hazırlık kurslarına katılan gençlere, üniversite sınavına hazırlıkta büyük önem taşıyan kitaplardan oluşan set hediye etti.



Akdeniz Belediyesi, Mersin Halk Eğitim Merkezi ve Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, üniversite sınavına hazırlanan lise mezunu gençler için geçen haftalarda başlayan ücretsiz kurslar devam ediyor. Başkan Gültak, Gazi Anadolu Lisesinde verilen üniversite hazırlık kurslarına katılan 440 lise mezunu genci sınıflarında ziyaret ederek, üniversiteye hazırlıkta büyük önem taşıyan kitaplardan oluşan bir set hediye etti.



"Azmin önünde hiçbir engel duramaz"



Sınıfları tek tek dolaşarak gençlerle ve öğretmenlerle sohbet eden Gültak, eğitimin önemine dikkat çekti. Akdeniz Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olacaklarını ve destek vereceklerini vurgulayan Gültak, gençlere öğütler de vererek, azmin ve inancın önünde hiçbir engelin duramayacağının altını çizdi, istenirse her şeyin başarılabileceğini söyledi. "Ücretsiz üniversite hazırlık kursuna katılan gençlerimizin sayısını seneye binin üzerine çıkaracağız" diyen Başkan Gültak, sınavda başarılı olup üniversiteye yerleşen gençlere çeşitli sürprizleri olacağını ve onları kampa götüreceklerini de kaydetti.



"Gençlerimizin daima yanında olacağız"



Özellikle gençlere ve kadınlara yönelik hizmet ve projelere özel önem verdiklerini dile getiren Gültak, "Amacımız, maddi veya ailevi nedenlerden dolayı özel ders alamayan siz gençlerimize eğitimde fırsat eşitliği sağlamaktır. Bu fırsatı iyi değerlendirirseniz, ben inanıyorum ki bu sınıflarımızdan çok başarılı öğrenciler çıkacaktır. İçinizden, bu vatana ve millete hizmet verecek doktorlar, hakimler, savcılar, öğretmenler çıksın istiyoruz. Bu ülke, bu topraklar sizlerle birlikte daha da kalkınacak ve gelişecektir. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlere inanıyor ve güveniyorum. Akdeniz Belediyesi olarak, gençlerimizin hep yanında olacağız. En ufak sıkıntı veya talebinizde bana kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA