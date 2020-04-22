Gültak: "Siyaset değil hizmet zamanı"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gültak: "Siyaset değil hizmet zamanı" - Haberler
AK Parti, Akdeniz, Güncel

Gültak: "Siyaset değil hizmet zamanı"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ekmek dağıtma izninin, AK Parti'li bir belediye oldukları için değil, geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında, halka sunmak istedikleri hizmetler hakkında kurula önceden bilgi aktarıp izin istemeleri sonucu mümkün olduğunu söyledi.

22.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:57
Gültak:

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ekmek dağıtma izninin, AK Parti'li bir belediye oldukları için değil, geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında, halka sunmak istedikleri hizmetler hakkında kurula önceden bilgi aktarıp izin istemeleri sonucu mümkün olduğunu söyledi.

Gültak, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölümlere yol açan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara getirilen sınırlama sonucu başta gıda olmak üzere, çeşitli talep ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, valilikler himayesinde ve kaymakamlıklar başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulduğunu hatırlattı.

Bu uygulama devam ederken, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini anımsatan Gültak, "Nihayetinde tüm Türkiye'de Vefa Sosyal Destek Gurupları toplantılar yaparak, ihtiyaç sahibi insanlarımızın taleplerine yanıt verecek çalışmalarla ilgili kararlar almıştır. Bu kararlar neticesinde, Akdeniz Kaymakamı başkanlığında toplanan kurul kararı ile kentimizde de ücretsiz ekmek dağıtımına karar verilmiştir. Zira aynı karar doğrultusunda, Vefa Sosyal Destek Gurubuna üye tüm belediyeler ücretsiz ekmek dağıtımı yapmışlardır. Nitekim kentimizde, aynı partiye (CHP) mensup Yenişehir, Tarsus ve Mezitli ilçe belediyeleri de bölgelerindeki Vefa Sosyal Destek Gurupları ile koordineli şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

"Büyükşehir Belediyesi yetkilileri her hangi bir çalışma yapmayacağını bildirdi"

Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde, hafta arasında Akdeniz Kaymakamlığı'nda, Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu'nun toplantısı olduğunu söyleyen Gültak, "Bu toplantıya, başta Mersin Büyükşehir Belediyesinden olmak üzere belediyemiz ve grup temsilcileri de katılmışlardır. Toplantıda, Akdeniz Kaymakamımız hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma yasağı sürecinde yapacakları çalışmalar hakkında kurul üyelerinden bilgi istemiştir. Mersin Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, sokağa çıkma yasağı kapsamında herhangi bir çalışma yapmayacakları bilgisini vermişlerdir. ve bu karar imza altına alınmış, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de karara imza atmışlardır. Kurul toplantısına, belediyemizi temsilen katılan başkan yardımcımız ve Zabıta Müdürümüz ise hafta sonunda Vefa Sosyal Destek Gurubu adına, Akdeniz sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek ve çorba dağıtımı yapmak istediklerini belirterek gerekli izinleri almışlardır" ifadelerini kullandı.

"Ekmek dağıtım izni, AK Parti'li belediye olduğumuz için verilmedi"

Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu bileşeni olan Akdeniz Belediyesi'ne ekmek dağıtma izninin, AK Parti'li bir belediye olduğu için değil, geçen hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında, halka sunmak istedikleri hizmetler hakkında kurula önceden bilgi aktarıp izin istemeleri sonucu mümkün olduğunu vurgulayan Gültak, şöyle devam etti; "Kargaşaya mahal vermeden, ihtiyaç sahibi insanlarımıza en kısa sürede ve en verimli şekilde ulaşmanın yolu koordineli bir sistem ve işbirliği içindeki bir çalışmadan geçer. Tüm kurum ve kuruluşlar arasında sağlanacak bu uyum ve eşgüdüm sayesinde ancak süreç etkili şekilde yönetilebilir ve insanlarımıza ihtiyaçları kısa zaman içinde ulaştırılabilir. Şunu da belirtmek gerekir ki, Akdeniz Belediyesi, 23-24-25-26 Nisan 2020 tarihleri arasında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresince de Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu'nun bir bileşeni ve üyesi olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve talep eden insanlarımıza ücretsiz ekmek dağıtacaktır. Ülke olarak böylesi hassas, kritik ve zorlu günlerden geçtiğimiz bir dönemde, bu konunun siyasi zemine çekilmeye çalışılması hiç kimseye fayda sağlamayacaktır. Yapılması gereken; başta sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahibi insanlarımızın taleplerini karşılamak, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu süreci atlatmak olmalıdır. Tüm belediye başkanlarımızdan bu hassasiyet içerisinde davranmalarını bekliyor ve bu zor günlerde gereksiz tartışmalardan kaçınarak, öncelikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya davet ediyorum." - MERSİN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haberler
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haberler
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Dünya koronaya kilitlenmişken Nijerya'da üç günde 150 kişi 'gizemli hastalık' yüzünden öldü
Dünya koronaya kilitlenmişken Nijerya'da üç günde 150 kişi "gizemli hastalık" yüzünden öldü
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ahmet Davutoğlu, 'Erdoğan'a ihanet etti' eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım
Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf...
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, 'Neden kaçtınız' sorusuna küstah yanıt
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Fettah Can Acun Ilıcalı Muazzez Abacı
Spor Loris Karius Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Tbmm Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Gültak: "Siyaset değil hizmet zamanı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 15:45:18. #1.15#
title