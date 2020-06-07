Gültak, Silifke Caddesi esnafı ile bir araya geldi Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kentin en hareketli caddelerinden biri olan Silifke Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kentin en hareketli caddelerinden biri olan Silifke Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi.

Cadde üzerinde faaliyet gösteren esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Gültak, karşılaştığı her esnaf ve vatandaşla sohbet edip hal hatırını sordu ve taleplerini dinledi. Renkli görüntülere ve samimi diyaloglara sahne olan ziyaret esnasında belediye personelleri de esnafa ve vatandaşlara 10 bin maske ile 3 bin adet dezenfektan jel dağıttı.

Cadde ve sokakların üzeri, sıcağa karşı şemsiye gölgeliklerle kapatılacak

Silifke Caddesi üzerindeki ve ara sokaklardaki işyerlerini ziyaret ederek esnaflarla bir araya gelen Gültak, inşaatı aralıksız şekilde devam eden Mersin Millet Bahçesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gültak, özellikle Mersin Millet Bahçesi'nin tamamlanıp halkın hizmetine girmesiyle birlikte tüm kentin yanı sıra, çarşıya ciddi bir hareketlilik ve yoğun canlılık geleceğinin, kentin apayrı bir hava kazanacağının altını çizdi.

Mersin Çarşısı olarak adlandırılan kent merkezinin, eskiden olduğu gibi canlı ve renkli günlerine kavuşması amacıyla daha başka neler yapılabileceği konusunda da cadde esnafıyla değerlendirmeler yapan Gültak, esnafın dile getirdiği önerileri de tek tek dinledi.

Gültak, sıcak yaz günlerinde gölgelik görevi görecek renkli şemsiyelerle, caddenin ve uygun sokakların üzerinin kapatılması konusunda esnafların görüşünü de sordu. Cadde esnafı, bu öneriyi çok beğendiklerini belirterek, bunun için yapılacak çalışmanın en kısa sürede başlamasını talep ettiler. - MERSİN

Kaynak: İHA