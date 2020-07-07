Gültak: "Sayısal çoğunluk hangi tarafa geçerse geçsin, Mustafa Gültak'ın tavrı değişmeyecek"
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Gültak: "Sayısal çoğunluk hangi tarafa geçerse geçsin, Mustafa Gültak'ın tavrı değişmeyecek"

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisinin temmuz ayı ikinci birleşimi gerçekleştirildi.

Gültak:
07.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:18

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisinin temmuz ayı ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde CHP'li bir meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesiyle sayısal çoğunluğun değiştiği Akdeniz Meclisinde konuşan Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, "Sayısal çoğunluk hangi tarafa geçerse geçsin, 3,5 yıl boyunca Mustafa Gültak'ın tavrı değişmeyecek. Bu konuda herkes rahat olsun" dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi, temmuz ayı ikinci birleşimini Belediye Başkanı Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, 2019 Mali Yılı Kesin Hesabını içeren Plan ve Bütçe Komisyon Raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Mülkiyeti belediyeye ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "sağlık tesis alanı" işaretli, Yaka Mahallesindeki parsele, Sağlık Bakanlığınca sağlık tesisi yapılacağından, Sağlık Bakanlığı adına tesis edilmesi hususunda Başkan Gültak'a yetki verilmesini içeren komisyon raporları da üyelerin oy birliğiyle meclisten geçti.

"Önemli olan sayısal üstünlük değil, Akdeniz'e ve halkımıza hizmettir"

Toplantıda konuşan Başkan Gültak, mecliste uyumun önemine dikkat çekerek, asıl olanın sayısal üstünlük olmadığını vurguladı. Gültak, "Hiçbir sıkıntı yok, her şey yoluna girecektir. Tabi hepimiz siyaset yapıyoruz, kendimizi halka iyi ifade etmeye çalışıyoruz. Halkın hepimizi dinlemesi de elbette önemli. Akdeniz'de yoğun bir tempoya ihtiyacımız var. Hep beraber buna hazırız. Tüm meclis üyelerimizden de bu ışığı alıyorum. Herkes çok çalışkan ve üretken. Akdeniz'in de çok işe ve hizmete ihtiyacı var. Tüm meclis üyelerimize bu tempoları ve çalışmalarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Sayısal çoğunluk hangi tarafa geçerse geçsin, 3,5 yıl boyunca Mustafa Gültak'ın tavrı, yönetim tarzı, işçilere memurlara, Akdeniz halkına bakışı değişmeyecek. Bunu da Allah izin verirse herkes görecek. Bu konuda herkes rahat ve emin olsun. Bundan sonra da uyum içerisinde devam edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Temenni ve öneriler bölümünde söz alan meclis üyelerinin birtakım konuları gündeme getirmesinin ardından; bir sonraki meclisin 1 Eylül 2020 Salı günü toplanmasının karara bağlanmasıyla toplantı sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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