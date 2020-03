Gültak, mahalle sakinleriyle bir araya geldi

04.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:10

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Bahçe Mahallesi sakinlerini dinledi.



Gültak, 'gönül buluşmaları' kapsamında mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmeyi, sıkıntıları mahallinde dinleyerek çözmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bahçe Mahallesi'ni ziyaret eden Gültak, Bahçekent Sitesi sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını dinledi, çözümü için ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerine talimat verdi.



"Akdeniz için sözü olan herkesi dinlemeye hazırız"



Mahalle ziyaretleri hakkında açıklama yapan Gültak, "Halkımızın her daim emrindeyiz. Bu nedenle her fırsatta mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. İnsanlarımız bizi çağırdığında da mutlaka geliriz, onları dinleriz. İnsanlarımızın terk ettiği değil, tercih ettiği, daha yaşanılabilir, sağlıklı, temiz ve düzenli bir Akdeniz için var gücümüzle çalışıyor, hizmet veriyoruz.



Akdeniz'in ve Mersin'in geleceği için söz söylemek isteyen, fikri olan herkesle her zaman buluşmaya ve dinlemeye hazırız. Dört duvar arasına sıkışıp kalmadan, insanlarımız arasında hiçbir ayırım yapmadan bütün mahallelerimizi ziyaret etmeye, her yaş ve kesimden insanımızla bir araya gelerek yaşadıkları sorunlarını, talep ve önerilerini mahallinde dinlemeye ve en kısa sürede çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA