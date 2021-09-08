Gültak: "Kent yeniden planlanmalı, imar sorunu çözülmelidir"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yapılar düzelmedikten, yeni park alanları yeşil alanlar çıkmadıktan sonra Mersin'in düzelmeyeceğini belirterek, " Sanayi, şehrin içinde kalmış.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yapılar düzelmedikten, yeni park alanları yeşil alanlar çıkmadıktan sonra Mersin'in düzelmeyeceğini belirterek, " Sanayi, şehrin içinde kalmış. Bu sanayiyi, esnafı nereye taşıyacağız? Bunlar yeniden planlanmalıdır. O yüzden bu kentin en büyük sorunu imar" dedi.

Gültak, beraberinde MHP Akdeniz İlçe Başkanı Mehmet Göverçile, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleriyle birlikte Siteler Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

"Çay Mahallesi'nde değişimin meşalesini yakıyoruz"

Yapamadıkları, göremedikleri bir şey olup olmadığını tespit etmek ve vatandaşlarla sohpet etmek için bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Gültak, "O yüzden buradayız. Yaklaşık 2,5 yıl geçti. Akdeniz'in ve Mersin'in en büyük sorunları imar, ulaşım ve çarpık veya kaçak yapı stokunun çok fazla olmasıdır. Burada biz Akdeniz Belediyesi olarak üzerimize düşen görevlerden biri olan yapılaşma ve imar konusunda çok yoğun çalışıyoruz. Çay Mahallesi'nde şu anda TOKİ'nin yaptığı konutlar bitmek üzere. Kısa süre sonra teslim aşamasına geleceğiz. Çay Mahallesi'nde değişimin meşalesini yakmış olacağız" diye konuştu.

"Barış Mahallesi'nde birkaç hafta sonra yıkım başlayacak"

İkinci adımı da Barış Mahallesi'nde attıklarını kaydeden Gültak, "Tahmin ediyorum birkaç hafta sonra orada da yıkım başlayacak. Basın aracılığıyla da bunu sizlere anlatacağız. 3.75 hektar alanda 415 konut inşa edilecek. 45 adet konut altı dükkanın bulunacağı bu bölgede 5 adet de ticari ünite var. Ayrıca alan içinde kreş, cami ve kültür merkezi de bulunacak. Burası neredeyse 100 yıllık bir mahalledir ve bir tane çivi çakılmamış. Bu sorunları halletmemizin yolu, vatandaşımızın da kabullendiği, ikna olduğu ve rızasının sağlandığı yerinde kentsel dönüşüm projeleri ile şehrimizi çok daha yaşanılır, çok daha lüks ve çok daha güzel bir hale getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bu kenti daha yaşanılır kılmamız gerekiyor"

Başkan Gültak, 25 yıldır mahalleleri takip ettiğini söyleyerek, "Siteler, Çay, Çilek, Karaduvar mahallelerinde hiçbir değişim yok. Bu değişimin olması için bazı radikal kararların alınması gerekiyor. Bu kararları almamışlar. Pisliği halının altına süpürmüşler. Sorunlar aynı duruyor. Baktığınızda Akdeniz'in en büyük sorunlarından biri nedir? Alt yapı sıkıntısıdır. Yani işletme suları, kanalizasyon suları ile ilgili ciddi problemler var. Hala yerli yerine oturmamış. Siteler Mahallesi'ne bakarsak, büyük ihtimalle alt yapısı 1960'lı, 70'li yıllardan kalmadır. Çözülmüyor, bugüne kadar da çözüm üretilmemiş. İşte buraların da değişmesi için, mahalle sakinlerimizin de rızası sağlanarak, devletimizin imkanlarını da zorlayarak bu mahalleleri yavaş yavaş değiştirip, daha yaşanılır kılmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Belediye başkanları olarak hep birlikte çözüm üretmeliyiz"

Dönüşüme ilişkin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı da dahil tüm belediye başkanlarının radikal çözümler üretmesi gerektiğine vurgu yapan Gültak, şöyle devam etti; "Asfalt yapmak, kaldırımları yapmak elbette güzel. Peki altı ne olacak? Yapılar düzelmedikten, yeni park alanları yeşil alanlar çıkmadıktan sonra Mersin'in düzelmesi mümkün gözükmüyor. Artık sanayi, şehrin içinde kalmış. Bu sanayiyi, bu esnafı nereye taşıyacağız? Bu mahallelinin, bu kadınların ve çocukların nasıl rahat yaşamalarını sağlayacağız? Sanayi ile iç içe yaşıyorlar. Bunları yeniden planlamamız gerekiyor. İşte o yüzden şehrin en önemli sorunu imar diyorum."

"Artık Akdeniz'de kimse ayrıştırılmıyor"

Akdeniz'de barışı, sevgiyi ve kardeşliği yeniden tesis ettiklerinin altını çizen Başkan Gültak, sözlerini şöyle noktaladı; "Artık Akdeniz'de kimse ayrıştırılmıyor. Kavga, gürültü yok. Herkes beraber hareket edip çalışıyor, ticaret yapabiliyor, insanlar sokaklarda rahatlıkla yürüyebiliyor. Neden? Çünkü barış sağlandı. Bundan önce mutluluk yoktu. Sağlığı yerinde olan da durumu iyi olan da genç olan da yaşlı olan da mutsuzdu. Neden? İnsanlar sokağa rahat çıkamıyorlardı. Çok şükür bugün bunların hepsi bitti. Belediyemizin hizmetleri ve hükümetimizin destekleri ile beraber Cumhur İttifakı olarak biz bunları sağladık ve aynı kararlılıkla devam ettireceğiz." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı